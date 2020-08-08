"Боруссия" предложит Санчо новый контракт, если МЮ не заплатит 108 млн. фунтов

Дортмундская "Боруссия" предложит новый контракт вингеру Джейдону Санчо, если тот не перейдет в "Манчестер Юнайтед" этим летом.

Клуб из Дортмунда не скрывает своей готовности продать Санчо, но только за 108 миллионов фунтов и только до 10 августа, когда подопечные Люсьена Фавра начинают предсезонную подготовку.



"Юнайтед" считает такую цену оторванной от реальности, учитывая глобальный экономический кризис, желание самого Санчо уехать в Манчестер и тот факт, что у Джейдона уже идет предпоследний год по контракту.



Как сообщает Bild, если до ближайшего понедельника "Юнайтед" так и не раскошелится, "Боруссия" сосредоточится на том, чтобы склонить Санчо к продлению сотрудничества минимум на один год на улучшенных условиях.



Вторая команда минувшего сезона Бундеслиги готова увеличить базовую зарплату 20-летнего англичанина, который и так является самым высокооплачиваемым игроком в Дортмунде, с текущих 5.4 до 9 миллионов фунтов в год.



Впрочем, это все равно значительно меньше тех 340 тыс. фунтов, которые Джейдону готовы платить "красные дьяволы".