Борис Джонсон поддержал фанатов "Ньюкасла"
Премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержал призывы к Премьер-Лиге сделать заявление по поводу несостоявшейся продажи "Ньюкасла".
Напомним, в конце июля Суверенный фонд Саудовской Аравии отозвал свое предложение о покупке "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.
У саудитов попросту кончилось терпение — они четыре месяца ждали одобрения сделки со стороны Премьер-Лиги, которая выдвинула неадекватные требования.
До сих пор Премьер-Лига не проронила ни слова по поводу отступления саудитов, которое чрезвычайно расстроило фанатов "Ньюкасла", уже предвкушавших приход суперзвезд на "Сент-Джеймс Парк".
Фанаты "сорок" принялись составлять петиции и обращения, и это не осталось без внимания со стороны главы правительства. Как сообщает Sky Sports, в электронном письме, направленном Объединению болельщиков "Ньюкасла" (Newcastle United Supporters Trust), Джонсон выразил свое сочувствие и свою поддержку возмущенным.
В своем письме Джонсон соглашается с тем, что Премьер-Лига должна сделать официальное заявление по поводу этой ситуации и объяснить причины своего поведения.
08.08.2020 18:00
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A хуле ты рыжик лезишь? Деньги засветились? Всё прасильно делает АПЛ что таких саудов непустила! Наидутся толковые инвесторы...
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