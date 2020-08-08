Борис Джонсон поддержал фанатов "Ньюкасла"

Премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержал призывы к Премьер-Лиге сделать заявление по поводу несостоявшейся продажи "Ньюкасла".

Напомним, в конце июля Суверенный фонд Саудовской Аравии отозвал свое предложение о покупке "Ньюкасла" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.



У саудитов попросту кончилось терпение — они четыре месяца ждали одобрения сделки со стороны Премьер-Лиги, которая выдвинула неадекватные требования.



До сих пор Премьер-Лига не проронила ни слова по поводу отступления саудитов, которое чрезвычайно расстроило фанатов "Ньюкасла", уже предвкушавших приход суперзвезд на "Сент-Джеймс Парк".



Фанаты "сорок" принялись составлять петиции и обращения, и это не осталось без внимания со стороны главы правительства. Как сообщает Sky Sports, в электронном письме, направленном Объединению болельщиков "Ньюкасла" (Newcastle United Supporters Trust), Джонсон выразил свое сочувствие и свою поддержку возмущенным.



В своем письме Джонсон соглашается с тем, что Премьер-Лига должна сделать официальное заявление по поводу этой ситуации и объяснить причины своего поведения.