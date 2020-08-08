Джейсон Тиндалл назначен главным тренером "Борнмута"

Вылетевший из Премьер-Лиги "Борнмут" обзавелся новым главным тренером, назначив на роль преемника Эдди Хау его ассистента Джейсона Тиндалла.

Напомним, Хау тренировал "вишенок" с 2012 года, причем это был его второй период у штурвала. Однако после выбывания клуба в Чемпионшип Эдди принял решение уйти.



Как и Хау, Тиндалл тоже выступал за "Борнмут", с 1998 по 2011 проведя 199 матчей. Джейсон был играющим тренером "вишенок" с 2008 года, помогая Эдди, а после того, как повесил бутсы на гвоздь, полностью сосредоточился на работе ассистентом.



Теперь 42-летний англичанин, выступавший на позиции защитника, попробует себя в качестве самостоятельного специалиста. Контракт Тиндалла с "Борнмутом" рассчитан до 2023 года.



"Для меня честь и привилегия стать главным тренером такого замечательного клуба. Учитывая достигнутый клубом успех в последние 12 лет при Эдди у руля и мне в качестве его помощника, я не собираюсь от всего этого избавляться и начинать заново. Это было бы слишком глупо".



"Однако я самостоятельная личность с собственными идеями, которые я и попытаюсь реализовать, когда мы вернемся на тренировочную базу".



"Я знаю, что Чемпионшип — очень тяжелая лига, но моя цель — вернуть клуб в Премьер-Лигу с первой попытки. Я чувствую, что готов к этому испытанию, и я предвкушаю его", — сообщил Тиндалл.