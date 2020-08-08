"Ювентус" уволил Сарри и обратился к Почеттино

Вылет "Ювентуса" из Лиги Чемпионов может обеспечить работой бывшего главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Накануне "Ювентус" одержал победу 2:1 над "Лионом" благодаря дублю Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, однако из-за результата первой встречи (1:0 в пользу французской команды) оказался за бортом соревнования.



А сегодня клуб из Турина официально объявил, что Маурицио Сарри, приглашенный из "Челси" только прошлом летом, был освобожден от исполнения своих обязанностей.



Почеттино, уволенный из "Тоттенхэма" в ноябре, был сразу же возведен в фавориты на вакантную должность, а Sport Italia и вовсе утверждает, что чемпионы Серии А уже установили контакт с Маурисио и предложили тому работу.



Добавим, такого рода рокировка может круто изменить трансферные планы "Ювентуса". По всей видимости, теперь "Челси" придется забыть о продаже полузащитника Жорижиньо, любимчика Сарри, в Турин.