"Ювентус" уволил Сарри и обратился к Почеттино

Маурисио Почеттино и Маурицио Сарри Вылет "Ювентуса" из Лиги Чемпионов может обеспечить работой бывшего главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Накануне "Ювентус" одержал победу 2:1 над "Лионом" благодаря дублю Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, однако из-за результата первой встречи (1:0 в пользу французской команды) оказался за бортом соревнования.

А сегодня клуб из Турина официально объявил, что Маурицио Сарри, приглашенный из "Челси" только прошлом летом, был освобожден от исполнения своих обязанностей.

Почеттино, уволенный из "Тоттенхэма" в ноябре, был сразу же возведен в фавориты на вакантную должность, а Sport Italia и вовсе утверждает, что чемпионы Серии А уже установили контакт с Маурисио и предложили тому работу.

Добавим, такого рода рокировка может круто изменить трансферные планы "Ювентуса". По всей видимости, теперь "Челси" придется забыть о продаже полузащитника Жорижиньо, любимчика Сарри, в Турин.


Метки Почеттио, Сарри, тренеры, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2020 16:00

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  1. yamateh 08.08.2020 16:23 # yamateh
    просто чмо тренер, збс что слили сразу и не стали удерживать

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  2. hammersmith 08.08.2020 16:21 # hammersmith
    Просто потеряли сезон с зашкварным долбоебом пенсом

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  3. superperez101 08.08.2020 16:20 # superperez101
    работал бы себе в наполи и работал
    нет, начал выебываться. поехал в лондон, обосрался, вернулся в сериал и обделался снова

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  4. superperez101 08.08.2020 16:19 # superperez101
    физручелло притараканил на матч с лионом недостаточный запас бычков
    из-за чего собственно и был уволен

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