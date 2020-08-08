"Ювентус" уволил Сарри и обратился к Почеттино
Вылет "Ювентуса" из Лиги Чемпионов может обеспечить работой бывшего главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Накануне "Ювентус" одержал победу 2:1 над "Лионом" благодаря дублю Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, однако из-за результата первой встречи (1:0 в пользу французской команды) оказался за бортом соревнования.
А сегодня клуб из Турина официально объявил, что Маурицио Сарри, приглашенный из "Челси" только прошлом летом, был освобожден от исполнения своих обязанностей.
Почеттино, уволенный из "Тоттенхэма" в ноябре, был сразу же возведен в фавориты на вакантную должность, а Sport Italia и вовсе утверждает, что чемпионы Серии А уже установили контакт с Маурисио и предложили тому работу.
Добавим, такого рода рокировка может круто изменить трансферные планы "Ювентуса". По всей видимости, теперь "Челси" придется забыть о продаже полузащитника Жорижиньо, любимчика Сарри, в Турин.
08.08.2020 16:00
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просто чмо тренер, збс что слили сразу и не стали удерживать
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Просто потеряли сезон с зашкварным долбоебом пенсом
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работал бы себе в наполи и работал
нет, начал выебываться. поехал в лондон, обосрался, вернулся в сериал и обделался снова
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физручелло притараканил на матч с лионом недостаточный запас бычков
из-за чего собственно и был уволен
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