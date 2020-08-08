"Арсенал" планирует потратить 100 млн. фунтов летом

"Арсенал" планирует потратить 100 миллионов фунтов на укрепление своего состава этим летом, но сперва должен продать.

Целью номер один для главного тренера "канониров" Микеля Артеты на летнее трансферное окно считается опорный полузащитник "Атлетико" Томас Партей.



Также на радаре у "Арсенала" центральный защитник "Лилля" Габриэль, плюс Артета хочет выкупить Дани Себальоса у "Реала" после сезона аренды.



Трое перечисленных игроков оцениваются в 100 миллионов фунтов, но сейчас таких денег у "Арсенала" нет, и это вынуждает "канониров" продать минимум трех игроков первой команды.



Как сообщает The Sun, "Арсенал" открыт к предложениями насчет Шкодрана Мустафи, Роба Холдинга, Сократиса Папастатопулоса, Лукаса Торрейры, Маттео Гендузи, Мохамеда Эльнени, Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Генриха Мхитаряна.



Наиболее ликвидным товаром из этого списка выглядят Гендузи и Мэйтланд-Найлс, которые могут принести "Арсеналу" 35 и 25 млн. фунтов, соответственно. А вот Мхитаряна лондонскому клубу, возможно, придется отпустить бесплатно, расторгнув контракт с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю.