Спортивный директор "Байера" Руди Феллер заявил, что "Челси" придется выложить все 90 миллионов фунтов, чтобы заполучить атакующего полузащитника Кая Хаверца.

Согласно слухам, "Челси" уже заручился согласием Хаверца, забившего 17 голов за "Байер" в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Однако в переговорах двух клубов не все так гладко, и экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, не является поводом для "Байера", чтобы делать скидку на свою молодую звезду.



"Правда ли, что "Байер" уже согласился продать Хаверца? Нет, но его талант означает, что он находится в списке всех лучших клубов".



"Мы осведомлены об интересе пары клубов, особенно "Челси", но для нас ситуация довольно проста. У него остается два года по контракту, и если кто-нибудь хочет его, то получит только на наших условиях, иначе мы с радостью сохраним его еще на год".



"Заполучить его не будет легко, но для такого рода артиста скидка из-за COVID не предусмотрена", — сообщил Феллер Gazzetta dello Sport.