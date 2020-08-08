Хадсон-Одои: "Хотим выиграть у "Баварии", как минимум"

Каллум Хадсон-Одои Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои заявил, что его команда не может сдаваться раньше времени перед выездом к "Баварии" в Лиге Чемпионов.

Проиграв первый матч 1/8 финала со счетом 0:3 еще в феврале, "синие" оказались на пороге выбывания из Лиги Чемпионов.

Хадсон-Одои не готов мириться с вылетом раньше времени, но если это будет неизбежно, хочет напоследок хлопнуть дверью.

"Думаю, мы настроимся на этот матч, как и на любой другой. На мой взгляд, ты никогда не можешь нервничать или суетиться, ты должен быть позитивно настроен и ощущать уверенность в себе в каждом матче, который играешь".

"Факт в том, что мы хотим выиграть матч. Даже если мы не пройдем дальше, мы хотим выиграть матч. Мы постараемся изо всех сил, чтобы пройти дальше, мы выложимся без остатка, но если мы не пройдем дальше, мы хотим выиграть матч, как минимум".

"Мы играем с "Баварией" в субботу — странный день и странное время для такого матча, однако мы должны сохранять концентрацию, позитивный настрой и надеяться на правильный результат", — цитирует Хадсон-Одои ESPN.


Метки Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2020 13:00

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  1. chelsiukpro 08.08.2020 14:21 # chelsiukpro
    Ладно 0:2 можно выграть..

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  2. sexan 08.08.2020 14:03 # sexan
    Я понимаю, что нужно топить за своих до конца, но нужно видеть разницу между оптимизмом и даунизмом. После такого промера дома, да и против этой Баварии... Тут все ясно. Даже смотреть не буду. Всем удачи.

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  3. babsez 08.08.2020 13:49 # babsez
    Челси так упорно пытались его подписать, а в итоге он исчез. Не слежу за ним, может травмы и т.д, но игрок ниже посредственного, как и Абрахам.

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  4. bes-ter 08.08.2020 13:47 # bes-ter
    Удачи Челси, все возможно!

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  5. osivori 08.08.2020 13:16 # osivori
    ну что с него спросишь, он как и абрам в облаках витает, да об смс думает как бы бабцов охмурить, тфууууууууууу

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  6. ganinilyha 08.08.2020 13:11 # ganinilyha
    Скажите спасибо Кристенсену, что выезд без шансов

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  7. winnerd 08.08.2020 13:03 # winnerd
    после подписания контракта - он стал мертвым нига, потенциал есть, но зарыт глубоко

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