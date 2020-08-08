Хадсон-Одои: "Хотим выиграть у "Баварии", как минимум"
Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои заявил, что его команда не может сдаваться раньше времени перед выездом к "Баварии" в Лиге Чемпионов.
Проиграв первый матч 1/8 финала со счетом 0:3 еще в феврале, "синие" оказались на пороге выбывания из Лиги Чемпионов.
Хадсон-Одои не готов мириться с вылетом раньше времени, но если это будет неизбежно, хочет напоследок хлопнуть дверью.
"Думаю, мы настроимся на этот матч, как и на любой другой. На мой взгляд, ты никогда не можешь нервничать или суетиться, ты должен быть позитивно настроен и ощущать уверенность в себе в каждом матче, который играешь".
"Факт в том, что мы хотим выиграть матч. Даже если мы не пройдем дальше, мы хотим выиграть матч. Мы постараемся изо всех сил, чтобы пройти дальше, мы выложимся без остатка, но если мы не пройдем дальше, мы хотим выиграть матч, как минимум".
"Мы играем с "Баварией" в субботу — странный день и странное время для такого матча, однако мы должны сохранять концентрацию, позитивный настрой и надеяться на правильный результат", — цитирует Хадсон-Одои ESPN.
08.08.2020 13:00
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Последние комментарии:
Ладно 0:2 можно выграть..
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Я понимаю, что нужно топить за своих до конца, но нужно видеть разницу между оптимизмом и даунизмом. После такого промера дома, да и против этой Баварии... Тут все ясно. Даже смотреть не буду. Всем удачи.
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Челси так упорно пытались его подписать, а в итоге он исчез. Не слежу за ним, может травмы и т.д, но игрок ниже посредственного, как и Абрахам.
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Удачи Челси, все возможно!
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ну что с него спросишь, он как и абрам в облаках витает, да об смс думает как бы бабцов охмурить, тфууууууууууу
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Скажите спасибо Кристенсену, что выезд без шансов
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после подписания контракта - он стал мертвым нига, потенциал есть, но зарыт глубоко
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