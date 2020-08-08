Анонс матча "Бавария" — "Челси"

В субботу вечером "Челси" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", имея дефицит в три гола после первой встречи.

Пожалуй, даже самые отчаянные болельщики "Челси" не надеются, что их команде удастся продлить свой сезон — настолько доминирующим образом выглядела "Бавария" в первом матче на "Стэмфорд Бридж", деклассировав своего соперника (0:3).



Как бы то ни было, этот выезд станет еще одним ориентиром для подопечных Фрэнка Лэмпарда, которые финишировали в топ-4 Премьер-Лиги, но при этом проиграли финал Кубка Англии.



Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с "Наполи" или "Барселоной".



"Может ли "Челси" выйти в четвертьфинал? Я верю, что мы можем, иначе меня не было бы здесь. Мы должны верить, а еще важнее, чтобы верили игроки, потому что это им играть матч", — оптимистично сообщил прессе Лэмпард.



- Прежде "Бавария" лишь однажды принимала на своем поле "Челси", одержав победу 3:2 в апреле 2005 в рамках Лиги Чемпионов. Тогда первый гол за "синих" забил их нынешний тренер Фрэнк Лэмпард.



- "Челси" и "Бавария" последний раз встречались на "Альянц Арене" в финале Лиги Чемпионов 2012 года. Основное время и экстра-таймы закончились вничью 1:1, а в серии пенальти удача улыбнулась "синим".



- За всю историю Кубка европейских чемпионов и Лиги Чемпионов еще ни одной команде не удавалось отыграться на выезде, имея дефицит в три гола или более после первого матча дома. Во всех 92 случаях дальше проходила команда, одержавшая победу в первой встрече.



- "Челси" не выиграл ни одного из семи последних выездных матчей плей-офф Лиги Чемпионов — с победы 0:1 над "Бенфикой" в марте 2012.



- Прежде "Челси" только раз удалось забить три гола в выездном матче плей-офф Лиги Чемпионов — победа 1:3 против "Ливерпуля" в апреле 2009.



- "Бавария" лишь однажды пропустила три гола в 43 домашних матчах плей-офф Лиги Чемпионов — поражение 1:3 от "Ливерпуля" в марте 2019.



- "Бавария" выиграла первые семь матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов с общим счетом 27:5. Стартовать с большего количества побед прежде удавалось только "Барселоне" (9) в сезоне 2002/03.



"Челси" отправился в Мюнхен без травмированных Сесара Аспиликуэты, Кристиан Пулишича, Педро и Виллиана. Маркос Алонсо и Жоржиньо дисквалифицированы. Нголо Канте и Рубен Лофтус-Чик должны быть в порядке.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Бавария" (Германия) — "Челси" (Англия)

Мюнхен. Стадион "Альянц Арена". 22:00 Онлайн-трансляция