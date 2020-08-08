Анонс матча "Бавария" — "Челси"

Оливье Жиру В субботу вечером "Челси" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", имея дефицит в три гола после первой встречи.

Пожалуй, даже самые отчаянные болельщики "Челси" не надеются, что их команде удастся продлить свой сезон — настолько доминирующим образом выглядела "Бавария" в первом матче на "Стэмфорд Бридж", деклассировав своего соперника (0:3).

Как бы то ни было, этот выезд станет еще одним ориентиром для подопечных Фрэнка Лэмпарда, которые финишировали в топ-4 Премьер-Лиги, но при этом проиграли финал Кубка Англии.

Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с "Наполи" или "Барселоной".

"Может ли "Челси" выйти в четвертьфинал? Я верю, что мы можем, иначе меня не было бы здесь. Мы должны верить, а еще важнее, чтобы верили игроки, потому что это им играть матч", — оптимистично сообщил прессе Лэмпард.

- Прежде "Бавария" лишь однажды принимала на своем поле "Челси", одержав победу 3:2 в апреле 2005 в рамках Лиги Чемпионов. Тогда первый гол за "синих" забил их нынешний тренер Фрэнк Лэмпард.

- "Челси" и "Бавария" последний раз встречались на "Альянц Арене" в финале Лиги Чемпионов 2012 года. Основное время и экстра-таймы закончились вничью 1:1, а в серии пенальти удача улыбнулась "синим".

- За всю историю Кубка европейских чемпионов и Лиги Чемпионов еще ни одной команде не удавалось отыграться на выезде, имея дефицит в три гола или более после первого матча дома. Во всех 92 случаях дальше проходила команда, одержавшая победу в первой встрече.

- "Челси" не выиграл ни одного из семи последних выездных матчей плей-офф Лиги Чемпионов — с победы 0:1 над "Бенфикой" в марте 2012.

- Прежде "Челси" только раз удалось забить три гола в выездном матче плей-офф Лиги Чемпионов — победа 1:3 против "Ливерпуля" в апреле 2009.

- "Бавария" лишь однажды пропустила три гола в 43 домашних матчах плей-офф Лиги Чемпионов — поражение 1:3 от "Ливерпуля" в марте 2019.

- "Бавария" выиграла первые семь матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов с общим счетом 27:5. Стартовать с большего количества побед прежде удавалось только "Барселоне" (9) в сезоне 2002/03.

"Челси" отправился в Мюнхен без травмированных Сесара Аспиликуэты, Кристиан Пулишича, Педро и Виллиана. Маркос Алонсо и Жоржиньо дисквалифицированы. Нголо Канте и Рубен Лофтус-Чик должны быть в порядке.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Бавария" (Германия) — "Челси" (Англия)
Мюнхен. Стадион "Альянц Арена". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Бавария, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 08.08.2020 12:15 # alexomck
    Челси немчура может и пройдет, но дальше Барса, в любом состоянии РеалоБарсы на космическом уровне отрыва от всяких баварий и подобного шлака.

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  2. wilegend 08.08.2020 12:14 # wilegend
    - Прежде "Бавария" лишь однажды принимала на своем поле "Челси", одержав победу 3:2 в апреле 2005 в рамках Лиги Чемпионов. Тогда первый гол за "синих" забил их нынешний тренер Фрэнк Лэмпард.

    - "Челси" и "Бавария" последний раз встречались на "Альянц Арене" в финале Лиги Чемпионов 2012 года.

    Источник: http://fapl.ru/posts/80169/?c=1#c7179433

    Арена не свое поле

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  3. van-dijk 08.08.2020 12:13 # van-dijk
    Не стоит забывать.

    Ловрен 4 трофея.
    Челси 0 трофеев.

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  4. thegodfather 08.08.2020 12:13 # thegodfather
    Надеюсь чуда не будет и бавария пройдет. Баварии будет сложно против напора челси, но долдны совладать, если хотят пройти и в итоге выиграть турнир, опоссав лысого шарлатана. Притопим же за это, негоже левандовски уйти с футбола так и не выиграв лч. Сейчас самый явный на то шанс, конкурентов не много. Вперед, за леву. Такой форвард не может сыграть в еще одну ибру.

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  5. bezviz 08.08.2020 12:13 # bezviz
    если бы был здоровый Канте, Аспи, Пуля и конченный виллиан, могли бы быть норм шансы на отыгрыш, а так, слив однозначный...

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  6. van-dijk 08.08.2020 12:12 # van-dijk
    Пенсы ещё от Арсенала не отошли, а тут такое...

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  7. mr-s1n1st3r 08.08.2020 12:11 # mr-s1n1st3r
    Удачи Челси в ЛЧ.

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  8. thegodfather 08.08.2020 12:10 # thegodfather
    https://m.youtube.com/watch?v=GPapqCxYT8M

    Тренька челси. Камон красиво.

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  9. wilegend 08.08.2020 12:09 # wilegend
    Надеюсь Бавария отыграет 3 гола и пройдет это сибирское недоразумение

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