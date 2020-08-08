Обамеянг признан лучшим игроком "Арсенала" в сезоне

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг был признан лучшим игроком "Арсенала" в сезоне 2019/20.

В завершившемся для "канониров" сезоне 31-летний Обамеянг наколотил 29 мячей во всех турнирах, включая 22 в Премьер-Лиге.



В числе этих 29 голов есть и дубль в финале Кубка Англии против "Челси", благодаря чему команда Микеля Артеты завоевала трофей и пробилась в Лигу Европы на будущий сезон.



Как сообщает лондонский клуб, габонский нападающий победил с огромным преимуществом в голосовании болельщиков, собрав 74 процента всех голов.



Второе место в голосовании занял голкипер Бернд Лено, третье — юный вингер Букайо Сака.