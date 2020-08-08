"Байер" готов продать Леона Бэйли

Агент вингера "Байера" Леона Бэйли подтвердил, что его клиент будет доступен для трансфера этим летом.

Вот уже несколько месяцев пресса упорно сватает 22-летнего Бэйли в Премьер-Лигу. Среди претендентов на Леона в разное время назывались "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Эвертон".



Несмотря на то, "Байер" квалифицировался в Лигу Чемпионов на будущий сезон, Бэйли будет позволено покинуть Леверкузен, если насчет него поступит подходящее предложение.



"Клуб сказал его отчиму, что он сможет уйти за определенную сумму денег. Как только я поговорю с клубом и проясню ситуацию, мы будем знать, что делать", — сообщил Sport 1 новый агент игрока Эйди Уорд, который в прошлом организовал переход Рахима Стерлинга из "Ливерпуля" в "Манчестер Сити".