"Ливерпуль" обдумывает покупку Бена Уайта

Бен Уайт "Ливерпуль" обдумывает приобретение центрального защитника Бена Уайта, принадлежащего "Брайтону".

В прошлом месяце "Ливерпуль" попрощался с 31-летним Деяном Ловреном, который был продан в "Зенит" за валютный эквивалент 1 миллиарда рублей.

Теперь чемпионы Премьер-Лиги находятся в поисках четвертого игрока в центр обороны — в компанию к Виргилу Ван Дейку, Джо Гомесу и Жоэлю Матипу.

По информации Liverpool Echo, на радаре у "Ливерпуля" находится 22-летний Уайт. "Красные" внимательно отслеживали прогресс Бена на протяжении этого сезона, который защитник провел в "Лидсе" на правах аренды, выиграв с командой Марсело Бьелсы Чемпионшип.

Однако после 46 сыгранных Уайтом матчей за "Лидс" "Брайтон" может воспротивиться уходу талантливого англичанина, которого уже сейчас оценивают в 35 млн. фунтов.


Метки Брайтон, Ливерпуль, Лидс, Уайт

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2020 08:00

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  1. chelsiukpro 08.08.2020 08:07 # chelsiukpro
    Что то Ливерпук скитается по малолетним бомжам ноунеимам которые стоят по 10 и 15 млн :)) Минамино купили уже за 8млн мало надо ещё....

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