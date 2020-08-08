"Ливерпуль" обдумывает покупку Бена Уайта

"Ливерпуль" обдумывает приобретение центрального защитника Бена Уайта, принадлежащего "Брайтону".

В прошлом месяце "Ливерпуль" попрощался с 31-летним Деяном Ловреном, который был продан в "Зенит" за валютный эквивалент 1 миллиарда рублей.



Теперь чемпионы Премьер-Лиги находятся в поисках четвертого игрока в центр обороны — в компанию к Виргилу Ван Дейку, Джо Гомесу и Жоэлю Матипу.



По информации Liverpool Echo, на радаре у "Ливерпуля" находится 22-летний Уайт. "Красные" внимательно отслеживали прогресс Бена на протяжении этого сезона, который защитник провел в "Лидсе" на правах аренды, выиграв с командой Марсело Бьелсы Чемпионшип.



Однако после 46 сыгранных Уайтом матчей за "Лидс" "Брайтон" может воспротивиться уходу талантливого англичанина, которого уже сейчас оценивают в 35 млн. фунтов.