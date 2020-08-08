Лэмпард подтвердил, что Пулишич рискует пропустить старт нового сезона
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что вингер Кристиан Пулишич рискует пропустить старт нового сезона.
Напомним, Пулишич, лучший игрок команды Лэмпарда после карантина, получил травму задней поверхности бедра в финале Кубка Англии против "Арсенала" неделю назад.
Поскольку новый сезон Премьер-Лиги стартует уже 12 сентября, Фрэнк не уверен, что 21-летний американец успеет набрать форму к первому матчу.
"Думаю, у него времени впритык к старту сезона. Речь о травме, которая требует около шести недель на восстановление, и если посчитать, он вернется очень близко к старту нового сезона или, вероятнее, чуть после старта".
"Однако мы должны обеспечить ему правильное лечение", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
08.08.2020 08:00
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