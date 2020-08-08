Гвардиоле недостаточно победы над "Реалом"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему и его команде недостаточно просто пройти "Реал" Лиги Чемпионов.



В пятницу вечером "горожане" выиграли и ответный матч 1/8 финала против "Реала" — 2:1. Несмотря на то, что хозяевам "Этихад" очень повезло с обоими голами, они показали очень зрелый футбол с позиции силы.



Однако у Гвардиолы, чья команда отправляется в Лиссабон, чтобы сыграть в четвертьфинале с "Лионом", на уме только завоевание трофея.



"Мы здесь, чтобы попытаться выиграть Лигу Чемпионов. Эта победа — еще один шаг, и если мы думаем, что этого достаточно, мы лишь покажем, насколько мы малы. Если ты хочешь выиграть турнир, ты должен побеждать большие клубы".



"Это важно, что мы победили "Реал" дважды. Зинедин Зидан никогда не проигрывает матчи в плей-офф. Вы сами видел, с каким спокойствием и каким характером они играют, они хороши".



"Наш собственный опыт говорит о том, что этот турнир наказывает тебя за ошибки. Жезус был нашим лучшим игроком в этих двух встречах, сегодня он создал первый гол и забил второй. Мы более чем заслужили выйти в следующий раунд", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.