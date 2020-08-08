Лэмпард: "Челси" сделал все возможное, чтобы сохранить Виллиана"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заверил, что его клуб сделал все возможное, чтобы сохранить вингера Виллиана.

Прибыв в Мюнхен на матч Лиги Чемпионов против "Баварии", Лэмпард оказался настигнут слухами о том, что Виллиан покидает "Стэмфорд Бридж" "обиженным и оскорбленным".



Однако Фрэнк отказывается в это верить и защищает поведение своего клуба, который решил не предлагать 31-летнему бразильцу контракт на три года.



"Он был травмирован на кубковый финал и травмирован на завтра, иначе у него были бы все шансы сыграть в этих матчах. Я хорошо знаю Виллиана, я виделся с ним, и эта травма слегка беспокоила его все время после карантина".



"Мы как клуб определенно сделали все возможное, чтобы убедить Виллиана. У меня с ним очень близкие отношения, и я не буду расстроен, если он уйдет. Я играл с ним, я тренировал его, и он великолепный человек и великолепный игрок".



"Думаю, он будет чувствовать то же самое насчет "Челси". Я позволю ему высказаться самому, но я не хочу, чтобы кто-нибудь искал в этом негативный контекст, потому что клуб повел себя очень хорошо в этой ситуации. Я не знаю, уйдет ли он, но если это случится, лично я пожелаю ему удачи".



"Он должен принимать свои собственные решения, а мы как клуб всегда хотим двигаться вперед, несмотря ни на что. В прошлом году от нас ушел Эден Азар, но с клубом ничего не случилось", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.