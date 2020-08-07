"Сити" повторно обыграл "Реал" и достиг 1/4 финала Лиги Чемпионов

Габриэль Жезус и Рахим Стерлинг Повторно переиграв "Реал" со счетом 2:1, "Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Относительно победы 5:0 над "Норвичем" в последнем туре Премьер-Лиги в старте у "горожан" произошли два изменения. Фернандиньо и Илкай Гюндоган появились вместо Эрика Гарсии и Давида Сильвы.

В самом начале матча Кевин Де Брюйне отметился дальним ударом с рикошетом — неточно. А вот вторым моментом хозяева открыли счет. Это случилось на девятой минуте, когда Габриэль Жезус обокрал зазевавшегося в своей штрафной Рафаэля Варана и позволил Рахиму Стерлингу расстрелять ворота — 1:0.

"Реал" выглядел растерянным и следующие минут 10 провел в обороне, пытаясь предотвратить второй гол "Сити", но затем все же принялся атаковать.

На 21-й и 22-й минуте по удару нанесли Карим Бензема с линии штрафной и Эден Азар с дистанции, однако голкипер "горожан" Эдерсон сыграл выше всяких похвал.

Гости все наращивали обороты и на 28-й минуте сравняли счет. Родриго красиво прорвался по правому краю и почти от лицевой сделал обратную подачу в центр штрафной, где Бензема свободно пробил головой в угол ворот — 1:1.

Сравняв счет, "Реал" снова затих, и остаток тайма остался за "Сити". Хозяева создали несколько моментов, включая попытку Де Брюйне закрутить мяч прямо с углового, однако равновесие в счете сохранилось.

Второй тайм начался с убойного момента Стерлинга. Рахим выскочил на ударную позицию по левому краю штрафной после роскошного паса от Де Брюйне, но переиграть Тибо Куртуа в ближнем бою не смог.

"Горожане" демонстрировали очень мощный футбол после перерыва, но их атаки в большинстве своем оставались без логического завершения. А когда на 66-й минуте Жезус все-таки пробил, Куртуа справился.

Когда показалось, что давление "Сити" начало ослабевать, свое веское слово снова сказал Варан. Рафаэль попытался головой сбросить мяч на голкипера, но Жезус совершил перехват и поразил ворота — 2:1.

"Реалу" терять было уже нечего, однако никакого финального штурма у гостей не получилось — даже мяч держался у них с большим трудом.

"Сити" очень уверенно, по-зрелому, провел концовку матча, не оставив сомнений в своей победе. Теперь "горожане" выходят в 1/4 финала, где сыграют с "Лионом", выбившим из борьбы "Ювентус".

"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания) — 2:1 (1:1) по сумме двух матчей — 4:2

Голы: Стерлинг 9, Жезус 68 — Бензема 28.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Фернандиньо, Лапорт, Канселу, Родри (Отаменди 89), Гюндоган, Де Брюйне, Фоден (Бернарду Силва 67), Стерлинг (Давид Сильва 81), Жезус.

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес 83), Милитао, Варан, Менди, Кроос, Модрич (Вальверде 83), Каземиро, Азар (Йович 83), Родриго (Асенсио 61), Бензема.

Предупреждение: Модрич.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Реал

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2020 23:55

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Последние комментарии:




  1. rtrt 08.08.2020 00:48 # rtrt
    Если сити купить Кулибали и Санчо то пиздец всем Пепа сделает из них конфетку нам нужно срочно работать в трансферном рынке а не спать сука

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  2. kler 08.08.2020 00:44 # kler
    а че тут все Наполи так рано списали ?)
    могут дать просраться барсе

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  3. lexa-arsenal 08.08.2020 00:44 # lexa-arsenal
    Бля, пацаны. Я чего думаю не хватало Ювентусу, а это жоржиньо.

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  4. scholes22 08.08.2020 00:44 # scholes22
    Суп, ты пиздец конченный)))))

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  5. superperez101 08.08.2020 00:39 # superperez101
    и вроде сосито дальше прошел а все равно их обоссали с ног до головы

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  6. lexa-arsenal 08.08.2020 00:39 # lexa-arsenal
    Сука, jesus33 на поле терь следит за варанами, времени на фапл не остаётся.

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  7. mr-s1n1st3r 08.08.2020 00:38 # mr-s1n1st3r
    Завали ебало, суп.

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  8. rtrt 08.08.2020 00:35 # rtrt
    Ах Самара горо городу беспокоиная ты моя эх старость не радость скучаю по тебе Самараааааа

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  9. rtrt 08.08.2020 00:34 # rtrt
    Солдаты 12 сезон кто смотрел?

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  10. rtrt 08.08.2020 00:33 # rtrt
    Dagestan SwiftKey Flow iTunes

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  11. skychnie-oboi 08.08.2020 00:27 # skychnie-oboi
    Артурик пцц сыкун - уже Баварии проход отдал.
    Алеее епта - всего то 3-0 проиграли, а не 5-0.

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  12. rtrt 08.08.2020 00:27 # rtrt
    Клопп сукаа очкастая купи Фодена или Вилианна мудила ты как собираешься с Миминио и Оригой защищать титул? Скамейка что надо бля

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  13. superperez101 08.08.2020 00:18 # superperez101
    все полтора фаната сити уже на чашку засматриваются
    а не забыли ли они про немецкую машину которая на бешеном ходу

    вот кто кубок заберет.
    сити так и останется без лиги чемпионов. так и должно быть. иначе это не футбол будет уже а просто россия путинская где все украдено нахуй

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  14. sausage 08.08.2020 00:17 # sausage
    Ситюки классно сыграли. Реал прихуел от такого прессинга, в Испании такое, да против них, почти не случается. Интересный матч и в динамике, и тактически.
    PS Интересно, Азар превратится там в Озила или Санчеса, когда Зидан поймёт, что проебался с ним.

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  15. largo-winch 08.08.2020 00:17 # largo-winch
    Лисий шарлотан - лучший тренер в мире по версии ляшатников отсосал. Мало того, что сыграли уныло, так еще и никакой мысли в игре нет. Даж Сульшер умеет уже хоть что-то, а этот автобусник херов может только надеяться на удачу и подарки соперника.
    Зидан не тренер

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  16. skychnie-oboi 08.08.2020 00:16 # skychnie-oboi
    Азар очень сильно прогрессирует в Реале.

    Вот что значит нашел свой клуб - но и трамплин у него был все же не такой плохой.

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  17. chelsea2009 08.08.2020 00:14 # chelsea2009
    Удачи Аталанте.VIA BERGAMO.CON DIO.

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  18. rtrt 08.08.2020 00:13 # rtrt
    Аталанту во все щели разебуть с такой игрой как у Сити

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  19. superperez101 08.08.2020 00:11 # superperez101
    срити позор футбола

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  20. rimas-irsan 08.08.2020 00:10 # rimas-irsan
    отлично, если обыграют в полуфинале Барселону, то ушастый считай в кармане, по сути один матч надо сыграть как надо

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