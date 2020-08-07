"Сити" повторно обыграл "Реал" и достиг 1/4 финала Лиги Чемпионов
Повторно переиграв "Реал" со счетом 2:1, "Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
Относительно победы 5:0 над "Норвичем" в последнем туре Премьер-Лиги в старте у "горожан" произошли два изменения. Фернандиньо и Илкай Гюндоган появились вместо Эрика Гарсии и Давида Сильвы.
В самом начале матча Кевин Де Брюйне отметился дальним ударом с рикошетом — неточно. А вот вторым моментом хозяева открыли счет. Это случилось на девятой минуте, когда Габриэль Жезус обокрал зазевавшегося в своей штрафной Рафаэля Варана и позволил Рахиму Стерлингу расстрелять ворота — 1:0.
"Реал" выглядел растерянным и следующие минут 10 провел в обороне, пытаясь предотвратить второй гол "Сити", но затем все же принялся атаковать.
На 21-й и 22-й минуте по удару нанесли Карим Бензема с линии штрафной и Эден Азар с дистанции, однако голкипер "горожан" Эдерсон сыграл выше всяких похвал.
Гости все наращивали обороты и на 28-й минуте сравняли счет. Родриго красиво прорвался по правому краю и почти от лицевой сделал обратную подачу в центр штрафной, где Бензема свободно пробил головой в угол ворот — 1:1.
Сравняв счет, "Реал" снова затих, и остаток тайма остался за "Сити". Хозяева создали несколько моментов, включая попытку Де Брюйне закрутить мяч прямо с углового, однако равновесие в счете сохранилось.
Второй тайм начался с убойного момента Стерлинга. Рахим выскочил на ударную позицию по левому краю штрафной после роскошного паса от Де Брюйне, но переиграть Тибо Куртуа в ближнем бою не смог.
"Горожане" демонстрировали очень мощный футбол после перерыва, но их атаки в большинстве своем оставались без логического завершения. А когда на 66-й минуте Жезус все-таки пробил, Куртуа справился.
Когда показалось, что давление "Сити" начало ослабевать, свое веское слово снова сказал Варан. Рафаэль попытался головой сбросить мяч на голкипера, но Жезус совершил перехват и поразил ворота — 2:1.
"Реалу" терять было уже нечего, однако никакого финального штурма у гостей не получилось — даже мяч держался у них с большим трудом.
"Сити" очень уверенно, по-зрелому, провел концовку матча, не оставив сомнений в своей победе. Теперь "горожане" выходят в 1/4 финала, где сыграют с "Лионом", выбившим из борьбы "Ювентус".
"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания) — 2:1 (1:1) по сумме двух матчей — 4:2
Голы: Стерлинг 9, Жезус 68 — Бензема 28.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Фернандиньо, Лапорт, Канселу, Родри (Отаменди 89), Гюндоган, Де Брюйне, Фоден (Бернарду Силва 67), Стерлинг (Давид Сильва 81), Жезус.
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес 83), Милитао, Варан, Менди, Кроос, Модрич (Вальверде 83), Каземиро, Азар (Йович 83), Родриго (Асенсио 61), Бензема.
Предупреждение: Модрич.
07.08.2020 23:55
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Последние комментарии:
Если сити купить Кулибали и Санчо то пиздец всем Пепа сделает из них конфетку нам нужно срочно работать в трансферном рынке а не спать сука
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а че тут все Наполи так рано списали ?)
могут дать просраться барсе
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Бля, пацаны. Я чего думаю не хватало Ювентусу, а это жоржиньо.
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Суп, ты пиздец конченный)))))
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и вроде сосито дальше прошел а все равно их обоссали с ног до головы
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Сука, jesus33 на поле терь следит за варанами, времени на фапл не остаётся.
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Завали ебало, суп.
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Ах Самара горо городу беспокоиная ты моя эх старость не радость скучаю по тебе Самараааааа
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Солдаты 12 сезон кто смотрел?
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Dagestan SwiftKey Flow iTunes
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Артурик пцц сыкун - уже Баварии проход отдал.
Алеее епта - всего то 3-0 проиграли, а не 5-0.
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Клопп сукаа очкастая купи Фодена или Вилианна мудила ты как собираешься с Миминио и Оригой защищать титул? Скамейка что надо бля
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все полтора фаната сити уже на чашку засматриваются
а не забыли ли они про немецкую машину которая на бешеном ходу
вот кто кубок заберет.
сити так и останется без лиги чемпионов. так и должно быть. иначе это не футбол будет уже а просто россия путинская где все украдено нахуй
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Ситюки классно сыграли. Реал прихуел от такого прессинга, в Испании такое, да против них, почти не случается. Интересный матч и в динамике, и тактически.
PS Интересно, Азар превратится там в Озила или Санчеса, когда Зидан поймёт, что проебался с ним.
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Лисий шарлотан - лучший тренер в мире по версии ляшатников отсосал. Мало того, что сыграли уныло, так еще и никакой мысли в игре нет. Даж Сульшер умеет уже хоть что-то, а этот автобусник херов может только надеяться на удачу и подарки соперника.
Зидан не тренер
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Азар очень сильно прогрессирует в Реале.
Вот что значит нашел свой клуб - но и трамплин у него был все же не такой плохой.
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Удачи Аталанте.VIA BERGAMO.CON DIO.
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Аталанту во все щели разебуть с такой игрой как у Сити
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срити позор футбола
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отлично, если обыграют в полуфинале Барселону, то ушастый считай в кармане, по сути один матч надо сыграть как надо
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