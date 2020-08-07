"Сити" повторно обыграл "Реал" и достиг 1/4 финала Лиги Чемпионов

Повторно переиграв "Реал" со счетом 2:1, "Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Относительно победы 5:0 над "Норвичем" в последнем туре Премьер-Лиги в старте у "горожан" произошли два изменения. Фернандиньо и Илкай Гюндоган появились вместо Эрика Гарсии и Давида Сильвы.



В самом начале матча Кевин Де Брюйне отметился дальним ударом с рикошетом — неточно. А вот вторым моментом хозяева открыли счет. Это случилось на девятой минуте, когда Габриэль Жезус обокрал зазевавшегося в своей штрафной Рафаэля Варана и позволил Рахиму Стерлингу расстрелять ворота — 1:0.



"Реал" выглядел растерянным и следующие минут 10 провел в обороне, пытаясь предотвратить второй гол "Сити", но затем все же принялся атаковать.



На 21-й и 22-й минуте по удару нанесли Карим Бензема с линии штрафной и Эден Азар с дистанции, однако голкипер "горожан" Эдерсон сыграл выше всяких похвал.



Гости все наращивали обороты и на 28-й минуте сравняли счет. Родриго красиво прорвался по правому краю и почти от лицевой сделал обратную подачу в центр штрафной, где Бензема свободно пробил головой в угол ворот — 1:1.



Сравняв счет, "Реал" снова затих, и остаток тайма остался за "Сити". Хозяева создали несколько моментов, включая попытку Де Брюйне закрутить мяч прямо с углового, однако равновесие в счете сохранилось.



Второй тайм начался с убойного момента Стерлинга. Рахим выскочил на ударную позицию по левому краю штрафной после роскошного паса от Де Брюйне, но переиграть Тибо Куртуа в ближнем бою не смог.



"Горожане" демонстрировали очень мощный футбол после перерыва, но их атаки в большинстве своем оставались без логического завершения. А когда на 66-й минуте Жезус все-таки пробил, Куртуа справился.



Когда показалось, что давление "Сити" начало ослабевать, свое веское слово снова сказал Варан. Рафаэль попытался головой сбросить мяч на голкипера, но Жезус совершил перехват и поразил ворота — 2:1.



"Реалу" терять было уже нечего, однако никакого финального штурма у гостей не получилось — даже мяч держался у них с большим трудом.



"Сити" очень уверенно, по-зрелому, провел концовку матча, не оставив сомнений в своей победе. Теперь "горожане" выходят в 1/4 финала, где сыграют с "Лионом", выбившим из борьбы "Ювентус".



"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания) — 2:1 (1:1) по сумме двух матчей — 4:2



Голы: Стерлинг 9, Жезус 68 — Бензема 28.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Фернандиньо, Лапорт, Канселу, Родри (Отаменди 89), Гюндоган, Де Брюйне, Фоден (Бернарду Силва 67), Стерлинг (Давид Сильва 81), Жезус.



"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес 83), Милитао, Варан, Менди, Кроос, Модрич (Вальверде 83), Каземиро, Азар (Йович 83), Родриго (Асенсио 61), Бензема.



Предупреждение: Модрич.