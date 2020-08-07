Отец Давида Сильвы: "Сын очень хочет поиграть в Италии"

Отец полузащитника "Манчестер Сити" Давида Сильвы подтвердил, что его сын собирается продолжить карьеру в Италии.

После завершения этого розыгрыша Лиги Чемпионов Сильва попрощается с "Сити", где он провел 10 сезонов.



Главным претендентом на 34-летнего испанца считается "Лацио", и Фернандо Сильва видит в римском клубе идеальное направление для своего сына.



"Давид несколько лет говорил мне, что хочет выступать за "Манчестер Сити" ровно 10 лет, завершив там свой цикл".



"Однажды я спросил его: "Если они предложат тебе продлить контракт на один год, почему бы не согласиться?" Он ответил: "Ну, соглашайся сам!"



"В один день он говорит мне одно, в другой — другое, но лично я бы предпочел, чтобы он остался в Европе, а пока трансферное окно открыто, я ничего не могу исключать".



"Я могу подтвердить, что ему нравится итальянская лига, и он очень бы хотел поиграть в Италии. Он сказал мне, что мог бы играть там до 40 лет".



"В данный момент есть много предложений, и он должен решить, но я был бы счастлив, если он перейдет в "Лацио". И хотя Рим довольно далеко, это была бы огромная возможность для него".



"Я знаю, что его возвращение в Испанию маловероятно — он всегда говорил мне, что не будет снова выступать за "Валенсию", — цитирует Сильву-старшего Sky Sports.