Виллиан покидает "Челси" "расстроенным и обиженным"
Вингер Виллиан "расстроен и обижен" тем, как завершается его карьера в "Челси".
В пятницу "Челси" прибыл в Мюнхен, чтобы сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", но прибыл без Виллиана, который из-за травмы ахилла остался в Лондоне.
Это означает, что Виллиан уже не сыграет за "синих". Со дня на день 31-летний бразилец должен заключить контракт с "Арсеналом" до 2023 года.
Как сообщает ESPN, ссылаясь на свой источник, "Челси" предлагал Виллиану только двухлетний контракт, причем это случилось еще до пандемии коронавируса. После отказа игрока переговоры по сути не были возобновлены.
"Синие" сделали свое предложение Виллиану, который выступал за клуб с 2013 года, в стиле "соглашайся или уходи", несмотря на желание главного тренера Фрэнка Лэмпарда сохранить игрока.
Такое отношение "Челси" заставило лагерь Виллиана почувствовать, что клуб не очень-то хочет сохранить возрастного игрока, поэтому тот без задней мысли согласился рассмотреть предложение конкурентов.
"Арсенал" не только удовлетворил запросы Виллиана по сроку контракта, но и дал возможность остаться в Лондоне, где экс-игрок "Анжи" и "Шахтера" чувствует себя очень комфортно вместе со своей семьей.
07.08.2020 22:00
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Последние комментарии:
Всем обиженным место в Арсенале
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У каждого свои интересы. Винить кого-то в том, что кто-то их отстаивает - глупо.
Удачи Вилли во всем, кроме как в футболе, в матчах с нами!
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Пиздец ебач куриный. Первый чувак, кому предложили 2х летний контракт. Причём в Челси раньше предлагали игрокам за 30, всего 1нолетний контракт. Радовался бы. А так ебачь пусть пиздует и опозорится как чёртова шмара. Дурак!
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Лэмпард с Терри на годовых сидели, а этот недовольный ниггер совсем концы попутал. Наконец-то сваливает.
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Гпенсы обиженки
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ну вот - официальное подтверждение того, что залупенсы своих легенд ни во что не ставят. забьет им на эмирейтс и отпразднует на изи
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Ну и расисто то пенсы, бедного негра обидели
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Я тоже расстроен!
Такие игроки нужны клубу
Теперь он канонир, и там я не желаю ему удачи на поле.
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