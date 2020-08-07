Виллиан покидает "Челси" "расстроенным и обиженным"

Виллиан Вингер Виллиан "расстроен и обижен" тем, как завершается его карьера в "Челси".

В пятницу "Челси" прибыл в Мюнхен, чтобы сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", но прибыл без Виллиана, который из-за травмы ахилла остался в Лондоне.

Это означает, что Виллиан уже не сыграет за "синих". Со дня на день 31-летний бразилец должен заключить контракт с "Арсеналом" до 2023 года.

Как сообщает ESPN, ссылаясь на свой источник, "Челси" предлагал Виллиану только двухлетний контракт, причем это случилось еще до пандемии коронавируса. После отказа игрока переговоры по сути не были возобновлены.

"Синие" сделали свое предложение Виллиану, который выступал за клуб с 2013 года, в стиле "соглашайся или уходи", несмотря на желание главного тренера Фрэнка Лэмпарда сохранить игрока.

Такое отношение "Челси" заставило лагерь Виллиана почувствовать, что клуб не очень-то хочет сохранить возрастного игрока, поэтому тот без задней мысли согласился рассмотреть предложение конкурентов.

"Арсенал" не только удовлетворил запросы Виллиана по сроку контракта, но и дал возможность остаться в Лондоне, где экс-игрок "Анжи" и "Шахтера" чувствует себя очень комфортно вместе со своей семьей.


Метки Арсенал, Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2020 22:00

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  1. raimbek1 07.08.2020 22:58 # raimbek1
    Всем обиженным место в Арсенале

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  2. flash25rus 07.08.2020 22:55 # flash25rus
    У каждого свои интересы. Винить кого-то в том, что кто-то их отстаивает - глупо.
    Удачи Вилли во всем, кроме как в футболе, в матчах с нами!

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  3. gefesteo 07.08.2020 22:54 # gefesteo
    Пиздец ебач куриный. Первый чувак, кому предложили 2х летний контракт. Причём в Челси раньше предлагали игрокам за 30, всего 1нолетний контракт. Радовался бы. А так ебачь пусть пиздует и опозорится как чёртова шмара. Дурак!

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  4. ganinilyha 07.08.2020 22:49 # ganinilyha
    Лэмпард с Терри на годовых сидели, а этот недовольный ниггер совсем концы попутал. Наконец-то сваливает.

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  5. chr1s8rown 07.08.2020 22:23 # chr1s8rown
    Гпенсы обиженки

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  6. mixmaster 07.08.2020 22:12 # mixmaster
    ну вот - официальное подтверждение того, что залупенсы своих легенд ни во что не ставят. забьет им на эмирейтс и отпразднует на изи

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  7. sterlyad 07.08.2020 22:10 # sterlyad
    Ну и расисто то пенсы, бедного негра обидели

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  8. sisyazavr 07.08.2020 22:07 # sisyazavr
    Я тоже расстроен!

    Такие игроки нужны клубу

    Теперь он канонир, и там я не желаю ему удачи на поле.

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