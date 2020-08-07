Виллиан покидает "Челси" "расстроенным и обиженным"

Вингер Виллиан "расстроен и обижен" тем, как завершается его карьера в "Челси".

В пятницу "Челси" прибыл в Мюнхен, чтобы сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", но прибыл без Виллиана, который из-за травмы ахилла остался в Лондоне.



Это означает, что Виллиан уже не сыграет за "синих". Со дня на день 31-летний бразилец должен заключить контракт с "Арсеналом" до 2023 года.



Как сообщает ESPN, ссылаясь на свой источник, "Челси" предлагал Виллиану только двухлетний контракт, причем это случилось еще до пандемии коронавируса. После отказа игрока переговоры по сути не были возобновлены.



"Синие" сделали свое предложение Виллиану, который выступал за клуб с 2013 года, в стиле "соглашайся или уходи", несмотря на желание главного тренера Фрэнка Лэмпарда сохранить игрока.



Такое отношение "Челси" заставило лагерь Виллиана почувствовать, что клуб не очень-то хочет сохранить возрастного игрока, поэтому тот без задней мысли согласился рассмотреть предложение конкурентов.



"Арсенал" не только удовлетворил запросы Виллиана по сроку контракта, но и дал возможность остаться в Лондоне, где экс-игрок "Анжи" и "Шахтера" чувствует себя очень комфортно вместе со своей семьей.