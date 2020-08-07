УЕФА наказал "Вулверхэмптон" за нарушение правил ФФП
УЕФА ввел санкции в отношении "Вулверхэмптона" за нарушение правил финансового фейр-плей в сезоне 2019/20.
Одержав победу 1:0 над "Олимпиакосом" в Лиге Европы накануне, "волки" впервые за 48 последних лет достигли четвертьфинальной стадии европейского соревнования.
Если команда Нуну Эшпириту Санту выиграет Лигу Европы, то на будущий год попадет в Лигу Чемпионов, куда сможет заявить только 23 игрока вместо обычных 25.
Ограничение заявки связано с нарушениями, которые УЕФА выявил у "Вулверхэмптона" — клуб с "Молинью" потратил денег свыше разрешенного лимита, сообщает BBC.
В отличие от "Манчестер Сити", "волки" свою вину признали и смогли заключить мировое соглашение с УЕФА.
В рамках этого соглашения "Вулверхэмптон" обязуется ограничить свой убыток в этом финансовом году 30 миллионами евро (27.1 млн. фунтов). А в сезоне 2021/22 "волки" должны привести свои траты в полное соответствие с правилами.
Наконец, "Вулверхэмптону" придется оставить УЕФА 600 тыс. евро из своих призовых за участие в еврокубках в виде штрафа.
07.08.2020 21:00
Просмотров: 1007
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бля пидараза. Чтоб вы тоже взорвались как в Ливане
(ответить)
Ляяя, чмоефа одним словом
(ответить)
Ипать эта хуефа ска пидаразы
(ответить)
ахахахаха
ахахахаха
ахахахаха
(ответить)
Пи3дец, некоторые закупаются миллиардами и не наказывают, а волков сразу же...
(ответить)
Не смогли откупиться, в отличии от голубой помойки, в этом весь ффп
(ответить)
Блять.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий