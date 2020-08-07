УЕФА наказал "Вулверхэмптон" за нарушение правил ФФП

УЕФА ввел санкции в отношении "Вулверхэмптона" за нарушение правил финансового фейр-плей в сезоне 2019/20.

Одержав победу 1:0 над "Олимпиакосом" в Лиге Европы накануне, "волки" впервые за 48 последних лет достигли четвертьфинальной стадии европейского соревнования.



Если команда Нуну Эшпириту Санту выиграет Лигу Европы, то на будущий год попадет в Лигу Чемпионов, куда сможет заявить только 23 игрока вместо обычных 25.



Ограничение заявки связано с нарушениями, которые УЕФА выявил у "Вулверхэмптона" — клуб с "Молинью" потратил денег свыше разрешенного лимита, сообщает BBC.



В отличие от "Манчестер Сити", "волки" свою вину признали и смогли заключить мировое соглашение с УЕФА.



В рамках этого соглашения "Вулверхэмптон" обязуется ограничить свой убыток в этом финансовом году 30 миллионами евро (27.1 млн. фунтов). А в сезоне 2021/22 "волки" должны привести свои траты в полное соответствие с правилами.



Наконец, "Вулверхэмптону" придется оставить УЕФА 600 тыс. евро из своих призовых за участие в еврокубках в виде штрафа.