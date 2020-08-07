УЕФА наказал "Вулверхэмптон" за нарушение правил ФФП

Вулверхэмптон УЕФА ввел санкции в отношении "Вулверхэмптона" за нарушение правил финансового фейр-плей в сезоне 2019/20.

Одержав победу 1:0 над "Олимпиакосом" в Лиге Европы накануне, "волки" впервые за 48 последних лет достигли четвертьфинальной стадии европейского соревнования.

Если команда Нуну Эшпириту Санту выиграет Лигу Европы, то на будущий год попадет в Лигу Чемпионов, куда сможет заявить только 23 игрока вместо обычных 25.

Ограничение заявки связано с нарушениями, которые УЕФА выявил у "Вулверхэмптона" — клуб с "Молинью" потратил денег свыше разрешенного лимита, сообщает BBC.

В отличие от "Манчестер Сити", "волки" свою вину признали и смогли заключить мировое соглашение с УЕФА.

В рамках этого соглашения "Вулверхэмптон" обязуется ограничить свой убыток в этом финансовом году 30 миллионами евро (27.1 млн. фунтов). А в сезоне 2021/22 "волки" должны привести свои траты в полное соответствие с правилами.

Наконец, "Вулверхэмптону" придется оставить УЕФА 600 тыс. евро из своих призовых за участие в еврокубках в виде штрафа.


Метки Вулверхэмптон, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2020 21:00

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  1. tigerpool 07.08.2020 21:36 # tigerpool
    Бля пидараза. Чтоб вы тоже взорвались как в Ливане

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  2. januzaj00 07.08.2020 21:36 # januzaj00
    Ляяя, чмоефа одним словом

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  3. largo-winch 07.08.2020 21:33 # largo-winch
    Ипать эта хуефа ска пидаразы

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  4. farot 07.08.2020 21:30 # farot
    ахахахаха
    ахахахаха
    ахахахаха

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  5. cristean2 07.08.2020 21:18 # cristean2
    Пи3дец, некоторые закупаются миллиардами и не наказывают, а волков сразу же...

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  6. kos9k 07.08.2020 21:04 # kos9k
    Не смогли откупиться, в отличии от голубой помойки, в этом весь ффп

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  7. lexa-arsenal 07.08.2020 21:00 # lexa-arsenal
    Блять.

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