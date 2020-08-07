Торрейра допускает свой уход из "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра признал, что может покинуть лондонский клуб в это трансферное окно.

В своем втором сезоне на "Эмирейтс" после перехода из "Сампдории" за 25 миллионов фунтов Торрейра отметился лишь 17 появлениями в стартовом составе "канониров" в рамках Премьер-Лиги.



По информации The Telegraph, главный тренер "Арсенала" Микель Артета открыт к продаже 24-летнего игрока сборной Уругвая, чтобы вырученные деньги направить на приобретение нужных игроков.



Если Торрейра покинет "Арсенал", то, по всей видимости, вернется в Серию А, где в нем заинтересованы "Фиорентина" и особенно "Милан". Сам Лукас допускает такой сценарий.



"У меня есть контракт с клубом, и я должен уважать это. Естественно, если мне суждено уйти, это должно быть во благо", — сообщил Торрейра Sport 980.