Бывший наставник "Лестера" Крейг Шекспир вошел в тренерский штаб "Астон Виллы".

Еще несколько недель назад ходили слухи, что "Астон Вилла" может сменить главного тренера, независимо от исхода сезона.



Однако Дин Смит решил поставленную перед ним турнирную задачу и продлил прописку "Астон Виллы" в Премьер-Лиге, а руководство клуба отбросило мысли о смене рулевого.



Тем не менее, некоторые изменения внутри тренерского штаба в Бирмингеме все же произошли. 56-летний Шекспир становится еще одним помощником Смита, которому уже ассистируют Джон Терри и Ричард О'Келли.



Как сообщает Sky Sports, Смит и Шекспир являются друзьями и вместе выступали за "Уолсолл" в 80-х годах прошлого века.



Добавим, что предыдущим местом работы Крейга был "Уотфорд", где он ассистировал Найджелу Пирсону. За два тура до конца сезона "шершни" решили убрать тренерский штаб и в итоге вылетели из Премьер-Лиги, потерпев два поражения.