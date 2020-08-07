"Ренн" хочет арендовать Томори

Фикайо Томори "Ренн" сделал запрос насчет аренды защитника "Челси" Фикайо Томори на следующий сезон.

Заняв третье место по итогам сезона 2019/20 во французской Лиге 1, сейчас "Ренн" находится в поисках усиления под Лигу Чемпионов.

В связи с этим "Ренн обратился насчет Томори, выразив готовность обеспечить 22-летнего защитника регулярной игровой практикой. "Челси" свое решение пока не принял, сообщает The Guardian.

В этом сезоне Томори стал полноценным игроком первой команды родного клуба, сыграв 22 матча за "Челси" во всех соревнованиях, заслужив новый пятилетний контракт, а также дебютировав за сборную Англии в ноябре.

Однако последний раз Фикайо выходил на поле еще 29 февраля — не только из-за высокой конкуренции, но и из-за перенесенной мышечной травмы.


Метки Ренн, Томори, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2020 18:00

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  1. m-ballack 07.08.2020 18:05 # m-ballack
    Лол, основных защитников ниxyя, так еще и доморощенных цепляют. Пошли наxyй)

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