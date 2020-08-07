"Ренн" хочет арендовать Томори

"Ренн" сделал запрос насчет аренды защитника "Челси" Фикайо Томори на следующий сезон.

Заняв третье место по итогам сезона 2019/20 во французской Лиге 1, сейчас "Ренн" находится в поисках усиления под Лигу Чемпионов.



В связи с этим "Ренн обратился насчет Томори, выразив готовность обеспечить 22-летнего защитника регулярной игровой практикой. "Челси" свое решение пока не принял, сообщает The Guardian.



В этом сезоне Томори стал полноценным игроком первой команды родного клуба, сыграв 22 матча за "Челси" во всех соревнованиях, заслужив новый пятилетний контракт, а также дебютировав за сборную Англии в ноябре.



Однако последний раз Фикайо выходил на поле еще 29 февраля — не только из-за высокой конкуренции, но и из-за перенесенной мышечной травмы.