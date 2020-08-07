Премьер-Лига выбирает лучший гол сезона
Премьер-Лига предложила болельщикам помочь выбрать лучший гол сезона 2019/20.
Из всего множества мячей, забитых в завершившемся сезоне, Премьер-Лига определился девять наиболее зрелищных голов, которые и были выставлены на голосование.
Голоса фанатов вкупе со мнением панели экспертов и определят автора лучшего гола, чье имя будет объявлено в следующий четверг, 13 августа.
Проголосовать можно здесь.
Nine wonder goals— Budweiser Football (@budfootball) August 7, 2020
Which one gets your vote for @premierleague Goal of the Season?#BeAKing pic.twitter.com/6hxTC1yPBg
07.08.2020 16:00
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Последние комментарии:
какая же ужасная подборка, неужели это и есть лучшие голы.
А тат гол корейца луший.
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Где гол Лингарда Шмейхелю?!
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Де Брёйне против Ньюкасла самый красивый.
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кореец или КДБ
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Все голы топовые, но Фернандеш тут лишний.
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1- гол через себя.
2- пушка КДБ
3- кореец
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