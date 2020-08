Премьер-Лига выбирает лучший гол сезона

Премьер-Лига предложила болельщикам помочь выбрать лучший гол сезона 2019/20.

Из всего множества мячей, забитых в завершившемся сезоне, Премьер-Лига определился девять наиболее зрелищных голов, которые и были выставлены на голосование.



Голоса фанатов вкупе со мнением панели экспертов и определят автора лучшего гола, чье имя будет объявлено в следующий четверг, 13 августа.



Проголосовать можно здесь.









Nine wonder goals



Which one gets your vote for @premierleague Goal of the Season?#BeAKing pic.twitter.com/6hxTC1yPBg