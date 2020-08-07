Премьер-Лига выбирает лучший гол сезона

Сон Хен Мин Премьер-Лига предложила болельщикам помочь выбрать лучший гол сезона 2019/20.

Из всего множества мячей, забитых в завершившемся сезоне, Премьер-Лига определился девять наиболее зрелищных голов, которые и были выставлены на голосование.

Голоса фанатов вкупе со мнением панели экспертов и определят автора лучшего гола, чье имя будет объявлено в следующий четверг, 13 августа.

Проголосовать можно здесь.

Лучшие голы Премьер-Лиги в сезоне 2019/20


Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 698

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 07.08.2020 16:36 # gerrard08
    какая же ужасная подборка, неужели это и есть лучшие голы.
    А тат гол корейца луший.

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  2. redman31 07.08.2020 16:27 # redman31
    Где гол Лингарда Шмейхелю?!

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  3. suddenly 07.08.2020 16:19 # suddenly
    Де Брёйне против Ньюкасла самый красивый.

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  4. manutd-20champ 07.08.2020 16:18 # manutd-20champ
    кореец или КДБ

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  5. brown-ale 07.08.2020 16:16 # brown-ale
    Все голы топовые, но Фернандеш тут лишний.

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  6. bes-ter 07.08.2020 16:08 # bes-ter
    1- гол через себя.
    2- пушка КДБ
    3- кореец

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