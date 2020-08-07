Клопп, Лэмпард, Роджерс и Уайлдер поспорят за награду лучшему тренеру Премьер-Лиги

Юрген Клопп из "Ливерпуля" и трое его коллег поспорят за звание лучшего тренера Премьер-Лиги в сезоне 2019/20.

В завершившемся сезоне Клопп привел "Ливерпуль" к чемпионству в Премьер-Лиге. Мерсисайдский клуб завоевал свой первый с 1990 года титул, выиграв 32 из 38 матчей и набрав дома 55 очков из 57 возможных.



Конкурентами Клоппа являются Фрэнк Лэмпард, который в дебютном для себя сезоне у руля "Челси" финишировал на четвертом месте, Брендан Роджерс, чей "Лестер" до последнего претендовал на попадание в Лигу Чемпионов, а также Крис Уайлдер, который блестяще выступил с "Шеффилд Юнайтед" в первом сезоне после повышения в классе.



Имя тренера, которому будет присуждена эта престижная индивидуальная награда, Премьер-Лига объявит 13 августа.



