Клопп, Лэмпард, Роджерс и Уайлдер поспорят за награду лучшему тренеру Премьер-Лиги
Юрген Клопп из "Ливерпуля" и трое его коллег поспорят за звание лучшего тренера Премьер-Лиги в сезоне 2019/20.
В завершившемся сезоне Клопп привел "Ливерпуль" к чемпионству в Премьер-Лиге. Мерсисайдский клуб завоевал свой первый с 1990 года титул, выиграв 32 из 38 матчей и набрав дома 55 очков из 57 возможных.
Конкурентами Клоппа являются Фрэнк Лэмпард, который в дебютном для себя сезоне у руля "Челси" финишировал на четвертом месте, Брендан Роджерс, чей "Лестер" до последнего претендовал на попадание в Лигу Чемпионов, а также Крис Уайлдер, который блестяще выступил с "Шеффилд Юнайтед" в первом сезоне после повышения в классе.
Имя тренера, которому будет присуждена эта престижная индивидуальная награда, Премьер-Лига объявит 13 августа.
07.08.2020 15:00
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Последние комментарии:
Разница в том что какая цель была поставлена перед Лэмпардом и Сульшером. И как они справились . Они и Роджерс конечно аутсайдеры по сравнению с клопом но все же , если ставить по распределию таблицы то сдесь должен быть и Гвардиола ,но учитывая какая цель была поставлено перед тренером и не то что бы добился а перевыполнил его то здесь Гвардиолы и не должно быть . Учитывая трансферный бан и ухода Азара и приход не опытного молодого тренера то эксперты мало верили что Челси добьется то чего добился в этом сезоне , прогноз был место где-то между 15 и 10 местом . Так что Лжмпс выглядит более убедительным кандитом хоть и аутсайдором заняв место в топ 4 ее выходом в финал Кубка Лиги, и выходом 1/8 финал ЛЧ
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сутулая пидараска и две прошмондовки сосут член Клоппу ехехехе
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ну тут только один лучший из лучших братишки, и да да да это легенда ЛФК Юрген Клопп ))) выебал всех и высушал и опять выебал, особенно обдолбанных манков (шлюхи) и сутулых пидарасов (щельсей)
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Уайлдер
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Точно не Роджерс. Концовка сезона Лестера была ужасна.
Если в номинации Лэмпард, то и Сульшер должен быть. Сезоны почти идентичны.
Клопп с Ливерпулем прибавили по сравнению с прошлым годом, что на их уровне невероятно сложно.
Уайлдер для возможностей Шеффилда выстроил очень классную комманду.
Я бы Клоппу в любом случае отдал. Он мало того, что не развалил, так еще и улучшил команду.
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Роджерс и лэмпс тут явно лишние
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Лампард фз каким боком, также как Де Брейне.
Роджерс по справедливости, но вручат Клоппу.
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с Клопом тут так же очевидно, как и с кдб. Только неадекваты будут не согласны.
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Накуя спорить КЛОПП выграл!
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Фрэнки заслужил
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ладно если быть адекватными то френки и родгирс не возьмут, скорее всего насекомое, уайлдер если б вывел в еврокубки то может и поборолся бы
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Сгоревших манков, гг и шитюков тред.
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С Лампардом очень смешно)
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ну тут однозначно Уайлдер!!!
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