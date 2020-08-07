Клопп, Лэмпард, Роджерс и Уайлдер поспорят за награду лучшему тренеру Премьер-Лиги

Юрген Клопп и Фрэнк Лэмпард Юрген Клопп из "Ливерпуля" и трое его коллег поспорят за звание лучшего тренера Премьер-Лиги в сезоне 2019/20.

В завершившемся сезоне Клопп привел "Ливерпуль" к чемпионству в Премьер-Лиге. Мерсисайдский клуб завоевал свой первый с 1990 года титул, выиграв 32 из 38 матчей и набрав дома 55 очков из 57 возможных.

Конкурентами Клоппа являются Фрэнк Лэмпард, который в дебютном для себя сезоне у руля "Челси" финишировал на четвертом месте, Брендан Роджерс, чей "Лестер" до последнего претендовал на попадание в Лигу Чемпионов, а также Крис Уайлдер, который блестяще выступил с "Шеффилд Юнайтед" в первом сезоне после повышения в классе.

Имя тренера, которому будет присуждена эта престижная индивидуальная награда, Премьер-Лига объявит 13 августа.

Номинанты на звание лучшего тренера Премьер-Лиги


Метки награды, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. wechfcpard 07.08.2020 16:34 # wechfcpard
    Разница в том что какая цель была поставлена перед Лэмпардом и Сульшером. И как они справились . Они и Роджерс конечно аутсайдеры по сравнению с клопом но все же , если ставить по распределию таблицы то сдесь должен быть и Гвардиола ,но учитывая какая цель была поставлено перед тренером и не то что бы добился а перевыполнил его то здесь Гвардиолы и не должно быть . Учитывая трансферный бан и ухода Азара и приход не опытного молодого тренера то эксперты мало верили что Челси добьется то чего добился в этом сезоне , прогноз был место где-то между 15 и 10 местом . Так что Лжмпс выглядит более убедительным кандитом хоть и аутсайдором заняв место в топ 4 ее выходом в финал Кубка Лиги, и выходом 1/8 финал ЛЧ

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  2. roberto-89 07.08.2020 16:29 # roberto-89
    сутулая пидараска и две прошмондовки сосут член Клоппу ехехехе

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  3. roberto-89 07.08.2020 16:26 # roberto-89
    ну тут только один лучший из лучших братишки, и да да да это легенда ЛФК Юрген Клопп ))) выебал всех и высушал и опять выебал, особенно обдолбанных манков (шлюхи) и сутулых пидарасов (щельсей)

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  4. manutd-20champ 07.08.2020 16:12 # manutd-20champ
    Уайлдер

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  5. manutd1 07.08.2020 16:04 # manutd1
    Точно не Роджерс. Концовка сезона Лестера была ужасна.
    Если в номинации Лэмпард, то и Сульшер должен быть. Сезоны почти идентичны.
    Клопп с Ливерпулем прибавили по сравнению с прошлым годом, что на их уровне невероятно сложно.
    Уайлдер для возможностей Шеффилда выстроил очень классную комманду.

    Я бы Клоппу в любом случае отдал. Он мало того, что не развалил, так еще и улучшил команду.

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  6. mixmaster 07.08.2020 15:56 # mixmaster
    Роджерс и лэмпс тут явно лишние

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  7. alexomck 07.08.2020 15:34 # alexomck
    Лампард фз каким боком, также как Де Брейне.
    Роджерс по справедливости, но вручат Клоппу.

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  8. gerrard08 07.08.2020 15:27 # gerrard08
    с Клопом тут так же очевидно, как и с кдб. Только неадекваты будут не согласны.

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  9. chelsiukpro 07.08.2020 15:26 # chelsiukpro
    Накуя спорить КЛОПП выграл!

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  10. jirrort 07.08.2020 15:26 # jirrort
    Фрэнки заслужил

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  11. godlike 07.08.2020 15:23 # godlike
    ладно если быть адекватными то френки и родгирс не возьмут, скорее всего насекомое, уайлдер если б вывел в еврокубки то может и поборолся бы

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  12. m-ballack 07.08.2020 15:22 # m-ballack
    Сгоревших манков, гг и шитюков тред.

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  13. unclearness 07.08.2020 15:18 # unclearness
    С Лампардом очень смешно)

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  14. ermenileribneler 07.08.2020 15:06 # ermenileribneler
    ну тут однозначно Уайлдер!!!

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