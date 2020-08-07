Анонс матча "Манчестер Сити" — "Реал"

В домашнем противостоянии с "Реалом" "Манчестер Сити" постарается обеспечить себе путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Свою первую встречу "Реал" и "Сити" сыграли еще в конце февраля в Мадриде. Тогда "горожане" отпраздновали волевую победу со счетом 1:2.



Результат первого матча обязывает "Реал" забивать и играть только на победу, однако главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола все равно до конца не уверен, какую тактику изберет его оппонент Зинедин Зидан.



"Когда ты думаешь, что раскрыл его план, он ударит по тебе иначе, так что нам сложно знать их тактику".



"Мы видели все их матчи после карантина, и мы много разговаривали о том, как будем играть. Мы разговаривали, как сможем доставить им проблем, и именно на этом мы сосредоточены в процессе подготовки", — говорил Гвардиола на пресс-конференции.



- Это будет третья встреча "Сити" и "Реала" на "Этихад". Первые две завершились вничью: 1:1 на групповом этапе сезона 2012/13, 0:0 в первом матче 1/2 финала 2015/16.



- "Реал" выиграл пять из 11 последних выездов в Англию в рамках Лиги Чемпионов, обыграв четыре различных команды: "Манчестер Юнайтед", "Лидс", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".



- "Сити" проходил дальше во всех семи последних случаях, когда выигрывал первый матч плей-офф какого-либо европейского соревнования.



- "Реал" попытается ликвидировать дефицит после первого матча плей-офф Лиги Чемпионов впервые с сезона 2015/16, когда "сливочные" уступили 0:2 "Вольфсбургу", но затем взяли реванш 3:0.



- Проигрывая первый матч плей-офф дома, "Реал" затем вылетах во всех четырех последних случаях.



- Гвардиола как тренер выиграл 28 матчей в плей-офф Лиги Чемпионов — больше, чем кто-либо в истории соревнования.



- Зидан выиграл всего два из своих шести матчей против английских команд.



- В пяти последних домашних матчах Гвардиолы в плей-офф Лиги Чемпионов были забиты 28 голов.



- "Реал" выиграл свои четыре последних выездных матча в плей-офф Лиги Чемпионов.



- Нападающий "Сити" Габриэль Жезус поучаствовал в 14 голах в 16 матчах Лиги Чемпионов, где он выходил в старте.



- В первой встрече этих команд "Реал" нанес всего девять ударов. Меньше при Зидане было лишь однажды — семь против "Баварии" в апреле 2018.



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро все еще восстанавливается после травмы колена, но может вернуться на более поздних стадиях. Бенжамен Менди дисквалифицирован. Новички Натан Аке и Ферран Торрес не могут быть заявлены на турнир.



"Реал" приехал в Манчестер был Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса и Мариано Диаса. Серхио Рамос дисквалифицирован. Эден Азар под вопросом.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания). Первый матч — 2:1

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00 Онлайн-трансляция