Семеро игроков номинированы на звание лучшего в Премьер-Лиге

Семеро игроков были номинированы Премьер-Лигой на звание лучшего в сезоне 2019/20.

Премьер-Лига предлагает определить обладателя этой престижной индивидуальной награды болельщикам, голосование для которых открыто до вечера понедельника, 10 августа. Голоса фанатов будут сложены с мнениями коллегии экспертов и 20 капитанов, а результаты объявят 13 августа.



Трое из семи номинантов — это представители "Ливерпуля", завоевавшего свой первый титул с 1990 года. Из числа подопечных Юргена Клоппа на награду претендуют Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон и Садио Мане.



Конкуренцию трио "Ливерпуля" составляют лучший ассистент сезона Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" (20 результативных передач), лучший бомбардир Джейми Варди из "Лестера" (23 гола), сохранивший свои ворота на замке 15 раз Ник Поуп из "Бернли", а также Данни Ингс, наколотивший за "Саутгемптон" лишь на один гол меньше, чем Варди.



