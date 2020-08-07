Семеро игроков номинированы на звание лучшего в Премьер-Лиге

Джордан Хендерсон и Садио Мане Семеро игроков были номинированы Премьер-Лигой на звание лучшего в сезоне 2019/20.

Премьер-Лига предлагает определить обладателя этой престижной индивидуальной награды болельщикам, голосование для которых открыто до вечера понедельника, 10 августа. Голоса фанатов будут сложены с мнениями коллегии экспертов и 20 капитанов, а результаты объявят 13 августа.

Трое из семи номинантов — это представители "Ливерпуля", завоевавшего свой первый титул с 1990 года. Из числа подопечных Юргена Клоппа на награду претендуют Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон и Садио Мане.

Конкуренцию трио "Ливерпуля" составляют лучший ассистент сезона Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" (20 результативных передач), лучший бомбардир Джейми Варди из "Лестера" (23 гола), сохранивший свои ворота на замке 15 раз Ник Поуп из "Бернли", а также Данни Ингс, наколотивший за "Саутгемптон" лишь на один гол меньше, чем Варди.

Лучший игрок Премьер-Лиги


Метки награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2020 13:30

Количество просмотров Просмотров: 1618

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Последние комментарии:




  1. mrsimph 07.08.2020 14:25 # mrsimph
    Де Брёйне без разговоров.

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  2. m-ballack 07.08.2020 14:21 # m-ballack
    Орги сжалились над участниками и не стали номинировать Жиру, дабы сохранить интригу.

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  3. royal-arsenal 07.08.2020 14:19 # royal-arsenal
    Кстати, возможно Обаму не включили, из-за того что тот тащил реально круто на уровне Кубка Англии. И нам канонирам запомнилось только последнее. Ингз для АПЛ равен Обаме, а Ингз тащил в более худшей команде, чем Арсенал этого сезона.

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  4. liver4ever 07.08.2020 14:13 # liver4ever
    Даже болея за Ливерпуль отдал бы голос КДБ, заслуженно

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  5. royal-arsenal 07.08.2020 14:12 # royal-arsenal
    КДБ однозначно
    Вместо Поупа Хендерсон из ШЮ
    Вместо Ингза Обама
    И странно, что нет Фернандеша из МЮ.
    Но однозначно КДБ должен взять титул MVP сезона

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  6. januzaj00 07.08.2020 14:06 # januzaj00
    Где Бруно?

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  7. vyrentz 07.08.2020 14:03 # vyrentz
    Хендерсон и .

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  8. gerrard08 07.08.2020 13:53 # gerrard08
    Тут офк кдб.
    В лфк как по мне нет явно лучшего игрока этого сезона.

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  9. largo-winch 07.08.2020 13:49 # largo-winch
    Трент мега топарь, в свои 21 уже номинируется на звание лучшего игрока Чемпионата.
    Голос свой отдаю за Мане, дабы не обидеть КДБ и Хендерсона

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  10. dean-winchester 07.08.2020 13:39 # dean-winchester
    если мы берем во внимание в первую очередь результативность, то с чего де брюйне должен брать награду со своими 20 ассистами, когда есть варди с 23 забитыми мячами?

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  11. contrario 07.08.2020 13:38 # contrario
    Объективно.
    1. КДБ
    2. Мане
    3. Трент

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  12. f345 07.08.2020 13:36 # f345
    Хендо возьмет, скриньте.

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