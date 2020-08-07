Семеро игроков номинированы на звание лучшего в Премьер-Лиге
Семеро игроков были номинированы Премьер-Лигой на звание лучшего в сезоне 2019/20.
Премьер-Лига предлагает определить обладателя этой престижной индивидуальной награды болельщикам, голосование для которых открыто до вечера понедельника, 10 августа. Голоса фанатов будут сложены с мнениями коллегии экспертов и 20 капитанов, а результаты объявят 13 августа.
Трое из семи номинантов — это представители "Ливерпуля", завоевавшего свой первый титул с 1990 года. Из числа подопечных Юргена Клоппа на награду претендуют Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон и Садио Мане.
Конкуренцию трио "Ливерпуля" составляют лучший ассистент сезона Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" (20 результативных передач), лучший бомбардир Джейми Варди из "Лестера" (23 гола), сохранивший свои ворота на замке 15 раз Ник Поуп из "Бернли", а также Данни Ингс, наколотивший за "Саутгемптон" лишь на один гол меньше, чем Варди.
07.08.2020 13:30
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Последние комментарии:
Де Брёйне без разговоров.
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Орги сжалились над участниками и не стали номинировать Жиру, дабы сохранить интригу.
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Кстати, возможно Обаму не включили, из-за того что тот тащил реально круто на уровне Кубка Англии. И нам канонирам запомнилось только последнее. Ингз для АПЛ равен Обаме, а Ингз тащил в более худшей команде, чем Арсенал этого сезона.
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Даже болея за Ливерпуль отдал бы голос КДБ, заслуженно
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КДБ однозначно
Вместо Поупа Хендерсон из ШЮ
Вместо Ингза Обама
И странно, что нет Фернандеша из МЮ.
Но однозначно КДБ должен взять титул MVP сезона
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Где Бруно?
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Хендерсон и .
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Тут офк кдб.
В лфк как по мне нет явно лучшего игрока этого сезона.
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Трент мега топарь, в свои 21 уже номинируется на звание лучшего игрока Чемпионата.
Голос свой отдаю за Мане, дабы не обидеть КДБ и Хендерсона
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если мы берем во внимание в первую очередь результативность, то с чего де брюйне должен брать награду со своими 20 ассистами, когда есть варди с 23 забитыми мячами?
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Объективно.
1. КДБ
2. Мане
3. Трент
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Хендо возьмет, скриньте.
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