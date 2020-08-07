Объявлены номинанты на звание лучшего молодого игрока Премьер-Лиги

Трио нападающих Манчестер Юнайтед Премьер-Лига объявила имена восьми номинантов на звание лучшего молодого игрока в сезоне 2019/20.

Наибольшее представительство в опубликованном шорт-листе имеет "Манчестер Юнайтед". От "красных дьяволов" здесь оказались нападающие Маркус Рэшфорд, Антони Мартиаль и Мейсон Гринвуд, на троих забившие 44 гола в Премьер-Лиге.

Также в списке представлен принадлежащий МЮ голкипер Дин Хендерсон, который провел блестящий сезон за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. 23-летний англичанин сохранил свои ворота на замке 13 раз, и это третий лучший показатель в дивизионе.

Завоевавший титул "Ливерпуль" делегировал лишь одного игрока — защитника Трента Александер-Арнольда, забившего четыре гола и отдавшего 13 результативных передач. Больше "ассистов" только у Кевина Де Брюйне.

Хорошие шансы на награду имеют молодые звезды "Челси" Мейсон Маунт и Кристиан Пулишич. Для обоих этот сезон стал дебютным на уровне Премьер-Лиги, однако они проявили себя с лучшей стороны и помогли "синим" пробиться в Лигу Чемпионов.

Дополняет список капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш, который стал и лучшим бомбардиром (8), и лучшим ассистентом (6) своей команды, лишь в последнем туре избежавшей вылета из Премьер-Лиги.

Имя лучшего молодого игрока сезона Премьер-Лига объявит в четверг, 13 августа. Голосовать.

Номинанты на звание лучшего молодого игрока Премьер-Лиги


Метки награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2370

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Последние комментарии:




  1. bezviz 07.08.2020 14:23 # bezviz
    а где кстати уилшер, уолкотт? они же мега перспективные юниоры!

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  2. bezviz 07.08.2020 14:21 # bezviz
    где всякие мартинелли, сако, найлзы?))

    а так Пулишич забирает офкос

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  3. shearer1 07.08.2020 14:11 # shearer1
    Где Ален Сейн-Максиман?

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  4. gerrard08 07.08.2020 14:08 # gerrard08
    С Марсиаля конечно в голос в этой номинации.)
    Даже Таа тут быть не солидно, уже за звание лучшего игрока лиги и мира, надо бороться. Лучшего же птенца пусть какому нибудь пенсу дадут.

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  5. qwerd 07.08.2020 13:56 # qwerd
    Гринвуд конечно, что тут решать

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  6. largo-winch 07.08.2020 13:51 # largo-winch
    Марсиаль.

    А сего Стерлинга и Милнера не добавили тогда???


    Трент мегатопарь.

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  7. liverbro 07.08.2020 13:43 # liverbro
    Трент на голову выше

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  8. m-ballack 07.08.2020 13:34 # m-ballack
    Мартиалю и Грилишу в этому году 25, сравнивать их и 18-летнего Гринвуда, которому только недавно алкоголь начали продавать - ну такое.

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  9. vyrentz 07.08.2020 13:31 # vyrentz
    АПЛ 19/20 Арнольд:
    матчей: 38
    голов: 4
    вссистов: 13
    клуб: Чемпион

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  10. mixmaster 07.08.2020 13:23 # mixmaster
    где Сака, сукины дети?

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  11. jabajaba 07.08.2020 13:15 # jabajaba
    решфорд уже сколько сезонов играет в апл...

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  12. redman31 07.08.2020 13:10 # redman31
    Грилишу в сентябре будет 25...

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  13. contrario 07.08.2020 13:09 # contrario
    ТАА выше на голову всех.

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  14. chr1s8rown 07.08.2020 13:09 # chr1s8rown
    Ни одного из питомника арсен венгера

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  15. royal-arsenal 07.08.2020 13:07 # royal-arsenal
    а как же Сака?????????????????????????????????

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  16. superperez101 07.08.2020 13:07 # superperez101
    смешные вы
    трент король, подтвердивший свой статус
    как его можно сравнивать с полусезонками

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  17. scauzer11 07.08.2020 13:05 # scauzer11
    что тут игроки шолси делают , не понятно))

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  18. alex7301 07.08.2020 13:02 # alex7301
    Гринвуд чего здесь выбирать,сколько пацану лет

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