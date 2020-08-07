Объявлены номинанты на звание лучшего молодого игрока Премьер-Лиги
Премьер-Лига объявила имена восьми номинантов на звание лучшего молодого игрока в сезоне 2019/20.
Наибольшее представительство в опубликованном шорт-листе имеет "Манчестер Юнайтед". От "красных дьяволов" здесь оказались нападающие Маркус Рэшфорд, Антони Мартиаль и Мейсон Гринвуд, на троих забившие 44 гола в Премьер-Лиге.
Также в списке представлен принадлежащий МЮ голкипер Дин Хендерсон, который провел блестящий сезон за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. 23-летний англичанин сохранил свои ворота на замке 13 раз, и это третий лучший показатель в дивизионе.
Завоевавший титул "Ливерпуль" делегировал лишь одного игрока — защитника Трента Александер-Арнольда, забившего четыре гола и отдавшего 13 результативных передач. Больше "ассистов" только у Кевина Де Брюйне.
Хорошие шансы на награду имеют молодые звезды "Челси" Мейсон Маунт и Кристиан Пулишич. Для обоих этот сезон стал дебютным на уровне Премьер-Лиги, однако они проявили себя с лучшей стороны и помогли "синим" пробиться в Лигу Чемпионов.
Дополняет список капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш, который стал и лучшим бомбардиром (8), и лучшим ассистентом (6) своей команды, лишь в последнем туре избежавшей вылета из Премьер-Лиги.
Имя лучшего молодого игрока сезона Премьер-Лига объявит в четверг, 13 августа. Голосовать.
07.08.2020 13:00
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Последние комментарии:
а где кстати уилшер, уолкотт? они же мега перспективные юниоры!
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где всякие мартинелли, сако, найлзы?))
а так Пулишич забирает офкос
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Где Ален Сейн-Максиман?
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С Марсиаля конечно в голос в этой номинации.)
Даже Таа тут быть не солидно, уже за звание лучшего игрока лиги и мира, надо бороться. Лучшего же птенца пусть какому нибудь пенсу дадут.
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Гринвуд конечно, что тут решать
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Марсиаль.
А сего Стерлинга и Милнера не добавили тогда???
Трент мегатопарь.
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Трент на голову выше
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Мартиалю и Грилишу в этому году 25, сравнивать их и 18-летнего Гринвуда, которому только недавно алкоголь начали продавать - ну такое.
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АПЛ 19/20 Арнольд:
матчей: 38
голов: 4
вссистов: 13
клуб: Чемпион
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где Сака, сукины дети?
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решфорд уже сколько сезонов играет в апл...
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Грилишу в сентябре будет 25...
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ТАА выше на голову всех.
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Ни одного из питомника арсен венгера
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а как же Сака?????????????????????????????????
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смешные вы
трент король, подтвердивший свой статус
как его можно сравнивать с полусезонками
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что тут игроки шолси делают , не понятно))
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Гринвуд чего здесь выбирать,сколько пацану лет
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