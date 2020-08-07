Объявлены номинанты на звание лучшего молодого игрока Премьер-Лиги

Премьер-Лига объявила имена восьми номинантов на звание лучшего молодого игрока в сезоне 2019/20.

Наибольшее представительство в опубликованном шорт-листе имеет "Манчестер Юнайтед". От "красных дьяволов" здесь оказались нападающие Маркус Рэшфорд, Антони Мартиаль и Мейсон Гринвуд, на троих забившие 44 гола в Премьер-Лиге.



Также в списке представлен принадлежащий МЮ голкипер Дин Хендерсон, который провел блестящий сезон за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды. 23-летний англичанин сохранил свои ворота на замке 13 раз, и это третий лучший показатель в дивизионе.



Завоевавший титул "Ливерпуль" делегировал лишь одного игрока — защитника Трента Александер-Арнольда, забившего четыре гола и отдавшего 13 результативных передач. Больше "ассистов" только у Кевина Де Брюйне.



Хорошие шансы на награду имеют молодые звезды "Челси" Мейсон Маунт и Кристиан Пулишич. Для обоих этот сезон стал дебютным на уровне Премьер-Лиги, однако они проявили себя с лучшей стороны и помогли "синим" пробиться в Лигу Чемпионов.



Дополняет список капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш, который стал и лучшим бомбардиром (8), и лучшим ассистентом (6) своей команды, лишь в последнем туре избежавшей вылета из Премьер-Лиги.



Имя лучшего молодого игрока сезона Премьер-Лига объявит в четверг, 13 августа. Голосовать.



