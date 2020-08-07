Сульшер готов продать Лингарда
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер готов продать плеймейкера Джесси Лингарда этим летом.
Отличившись против "Лестера" в последнем туре Премьер-Лиги, Лингард также отметился голом и против ЛАСКа в Лиге Европы на текущей неделе.
Однако два гола в двух последних матчах не отменяют того факта, что Джесси провалил этот сезон, превратившись из основного плеймейкера команды в глубокого резервиста.
Кроме того, на "Олд Траффорд" помнят о том, что контракт Лингарда истекает уже летом 2021, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
Несмотря на то, что Сульшер является большим поклонником таланта Лингарда и тренировал Джесси еще в молодежной команде "Юнайтед", клуб готов продать своего воспитанника, если насчет того поступит подходящее предложение.
Как утверждает The Guardian, Сульшер рассчитывает на приобретение Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", а в новом сезоне собирается больше доверять юному Мейсону Гринвуду, поэтому 27-летнему Лингарду просто нет места в его планах на будущее.
07.08.2020 12:00
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Для Эвертона в самый раз. Анчелотти его тренер
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Кто его купит, интересно
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"Плеймейкер" - громко сказано.
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надо брать, результативность джесси в последних матчах 100%
две игры два гола
топ игрок
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