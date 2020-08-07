Сульшер готов продать Лингарда

Джесси Лингард Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер готов продать плеймейкера Джесси Лингарда этим летом.

Отличившись против "Лестера" в последнем туре Премьер-Лиги, Лингард также отметился голом и против ЛАСКа в Лиге Европы на текущей неделе.

Однако два гола в двух последних матчах не отменяют того факта, что Джесси провалил этот сезон, превратившись из основного плеймейкера команды в глубокого резервиста.

Кроме того, на "Олд Траффорд" помнят о том, что контракт Лингарда истекает уже летом 2021, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

Несмотря на то, что Сульшер является большим поклонником таланта Лингарда и тренировал Джесси еще в молодежной команде "Юнайтед", клуб готов продать своего воспитанника, если насчет того поступит подходящее предложение.

Как утверждает The Guardian, Сульшер рассчитывает на приобретение Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии", а в новом сезоне собирается больше доверять юному Мейсону Гринвуду, поэтому 27-летнему Лингарду просто нет места в его планах на будущее.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. royal-arsenal 07.08.2020 12:50 # royal-arsenal
    Для Эвертона в самый раз. Анчелотти его тренер

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  2. mancunia-planet 07.08.2020 12:32 # mancunia-planet
    Кто его купит, интересно

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  3. gin 07.08.2020 12:30 # gin
    "Плеймейкер" - громко сказано.

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  4. superperez101 07.08.2020 12:04 # superperez101
    надо брать, результативность джесси в последних матчах 100%
    две игры два гола
    топ игрок

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