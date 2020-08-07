Тренер "Баварии" намекнул, что Алькантара хочет в "Ливерпуль"

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик намекнул, что полузащитник Тиаго Алькантара действительно настроен перейти в "Ливерпуль".

Ранее этим летом стало известно, что Алькантара отказался продлевать свой истекающий в следующем году контракт с "Баварией". Затем пресса принялась твердить, что Тиаго отчаянно хочет поработать с наставником "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.



В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Челси" Флик подтвердил, что его подопечный желает попробовать себя в Премьер-Лиге. Поскольку в другие английские клубы 29-летнего испанца не сватают, логично предположить, что речь идет о "красных".



"Я могу понять, когда у игрока появляются такого рода мысли. Тиаго поиграл в Испании за "Барселону" и в Бундеслиге за "Баварию".



"Если теперь он хочет попробовать себя в Премьер-Лиге, я совершенно понимаю. Но будет жаль его терять, потому что он дает нам нечто особенное".



"Именно поэтому я как тренер команды бы хотел сохранить его на следующие несколько лет, но такова жизнь. Жизнь продолжится", — цитирует Флика Daily Mirror.