"Челси" сможет купить Райса, если "Ювентус" заберет Жоржиньо

Переход полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса в "Челси" зависит от того, удастся ли "синим" продать Жоржиньо в "Ювентус".

Как утверждает The Telegraph, главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заинтересован в возвращении Райса на "Стэмфорд Бридж" и считает это приобретение "лишенным риска", однако "Вест Хэм" потребует за своего лучшего игрока не менее 65 миллионов фунтов.



Позволить себе такого рода трату "синие" смогут только в том случае, если главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри решит воссоединиться с Жоржиньо, с которым ему довелось поработать в "Наполи" и в "Челси".



"Сарри никогда лично не звонил Жоржиньо, чтобы поговорить о "Ювентусе". Я в курсе газетных слухов, но у нас никогда не было прямого контакта с Сарри или хотя бы спортивным директором Фабио Паратичи".



"Когда — и если — директора Паратичи и Марина Грановская договорятся, только тогда я смогу прокомментировать ситуацию".



"Каждый знает, что у Сарри и Жоржиньо очень крепкие отношения после пяти лет совместной работы. Я был бы лицемером, если бы стал отрицать возможность их воссоединения, но я также хочу напомнить вам, что у Жоржиньо остается три года по своему контракту с "Челси", — сообщил агент игрока Жоао Сантос.