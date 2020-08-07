"Челси" сможет купить Райса, если "Ювентус" заберет Жоржиньо
Переход полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса в "Челси" зависит от того, удастся ли "синим" продать Жоржиньо в "Ювентус".
Как утверждает The Telegraph, главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заинтересован в возвращении Райса на "Стэмфорд Бридж" и считает это приобретение "лишенным риска", однако "Вест Хэм" потребует за своего лучшего игрока не менее 65 миллионов фунтов.
Позволить себе такого рода трату "синие" смогут только в том случае, если главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри решит воссоединиться с Жоржиньо, с которым ему довелось поработать в "Наполи" и в "Челси".
"Сарри никогда лично не звонил Жоржиньо, чтобы поговорить о "Ювентусе". Я в курсе газетных слухов, но у нас никогда не было прямого контакта с Сарри или хотя бы спортивным директором Фабио Паратичи".
"Когда — и если — директора Паратичи и Марина Грановская договорятся, только тогда я смогу прокомментировать ситуацию".
"Каждый знает, что у Сарри и Жоржиньо очень крепкие отношения после пяти лет совместной работы. Я был бы лицемером, если бы стал отрицать возможность их воссоединения, но я также хочу напомнить вам, что у Жоржиньо остается три года по своему контракту с "Челси", — сообщил агент игрока Жоао Сантос.
07.08.2020 10:00
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Юве бы подождал малеха. Вон скоро вылетит их клуб с лч, а там и Сарри увольнять, и опять мамонтенку свою маму по континенту искать.
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Наверное Юве - это единственный клуб, куда можно будет столкнуть Жоржиньо. Это конечно мечта, так как Жорж вообще не впечатляет ни в обороне, ни в атаке. Слишком долго возиться с мячом, открывается не пойми как, проседает по физике и стартовом рывке, из-за чего его оббегают все кому не лень. Очень спорный игрок, возможно АПЛ не его чемпионат.
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Самое время продать и Жоржиньо и Канте, не говоря уже о таких персонажах как Бакайоко и Дринквоутер. Если они не лучше Ковачича, а за них готовы платить деньги, то почему бы и нет. Хотя бы 3 из 4 надо бы продать. Тоже самое касается и защиты и Батшуаи с Кепой.
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трансфер кар
челси топ клаб
лузерка середняк выскочка и трамплин
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