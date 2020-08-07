"Арсенал" открыт к предложениям насчет Мэйтланд-Найлса
"Арсенал" сообщил полузащитнику Эйнсли Мэйтланд-Найлсу, что тот волен уйти из клуба этим летом.
22-летний Мэйтланд-Найлс целиком провел победный для "канониров" финал Кубка Англии против "Челси" в прошлый уикенд, однако это ничего не меняет.
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета доверился воспитаннику клуба на "Уэмбли" во многом из-за кадровых проблем и не видит Эйнсли ключевой фигурой в своих планах на будущее.
Как сообщает Daily Mirror, Артета открыт к продаже игрока молодежной сборной Англии, оцениваемого в 30 миллионов фунтов, потому что нуждается в средствах для достижения своих трансферных целей.
Свои запросы насчет Мэйтланд-Найлса, чей контракт истекает через три года, уже сделали "Эвертон" и "Брайтон". Также за Эйнсли, который известен своей универсальностью, может побороться "Тоттенхэм", который подыскивает правого защитника в связи с ожидаемой продажей Сержа Орье.
07.08.2020 09:00
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