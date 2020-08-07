"Арсенал" открыт к предложениям насчет Мэйтланд-Найлса

"Арсенал" сообщил полузащитнику Эйнсли Мэйтланд-Найлсу, что тот волен уйти из клуба этим летом.

22-летний Мэйтланд-Найлс целиком провел победный для "канониров" финал Кубка Англии против "Челси" в прошлый уикенд, однако это ничего не меняет.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета доверился воспитаннику клуба на "Уэмбли" во многом из-за кадровых проблем и не видит Эйнсли ключевой фигурой в своих планах на будущее.



Как сообщает Daily Mirror, Артета открыт к продаже игрока молодежной сборной Англии, оцениваемого в 30 миллионов фунтов, потому что нуждается в средствах для достижения своих трансферных целей.



Свои запросы насчет Мэйтланд-Найлса, чей контракт истекает через три года, уже сделали "Эвертон" и "Брайтон". Также за Эйнсли, который известен своей универсальностью, может побороться "Тоттенхэм", который подыскивает правого защитника в связи с ожидаемой продажей Сержа Орье.