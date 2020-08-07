"Эвертон" нацелился на Диогу Далота

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти хочет вызволить защитника Диогу Далота из "Манчестер Юнайтед".

Поскольку Шеймусу Коулмену уже 31, а Лейтон Бэйнс недавно завершил игровую карьеру, Анчелотти собирается приобрести сразу двух крайних защитников этим летом, и Далот является одной из его главных целей.



Далот, два года назад приглашенный на "Олд Траффорд" из "Порту" за 19 миллионов фунтов своим соотечественником Жозе Моуриньо, сыграл 11 матчей за "красных дьяволов" в этом сезоне, включая лишь четыре в рамках Премьер-Лиги.



Очевидно, Диогу не входит в планы наставника "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер, и Анчелотти надеется, что суммы в 10 млн. фунтов будет достаточно для приобретения 21-летнего португальца, сообщает Daily Star в эксклюзивном материале.



Сам Далот отлично понимает, что с такими конкурентами, как Аарон Ван-Биссака, Люк Шоу и Брандон Уильямс, у него нет иного варианта, кроме как сменить клуб, чтобы играть регулярно.