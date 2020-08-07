Регилон отреагировал на слухи насчет "Челси"

Левый защитник "Севильи" Серхио Регилон, которым владеет "Реал", отреагировал на слухи, сватающие его в "Челси".

Как известно, целью номер один для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда по укреплению левого фланга обороны является Бен Чилуэлл, однако "Лестер" уже сообщил "синим", что 23-летний англичанин покинет "Кинг Пауэр" только как самый дорогой защитник в мире.



"Челси" не горит желанием тратить более 80 миллионов фунтов, а потому обратил внимание на альтернативные варианты, одним из которых как раз является Регилон, ровесник Чилуэлла.



Этот сезон Регилон проводит в аренде в "Севилье", которая все еще выступает в плей-офф Лиги Европы. Серхио, признанный лучшим левым защитником Ла Лиги, не уверен в своем будущем и призывает сперва дождаться окончания кампании.



"Если бы я не так хорошо провел этот сезон, ничего такого не было бы. Эти команды не звонили бы насчет меня".



"Все стороны должны быть довольны, чтобы что-нибудь случилось, но я не думаю об этих возможностях сейчас — прошу прощения, если это звучит как клише".



"Еще с карантина я говорю, что не буду обсуждать свое будущее, пока не завершится сезон. Это было бы несправедливо по отношению ко мне, моим партнерам по команде и клубу".



"У меня нет никаких жалоб — ни на город, ни на клуб, ни на своих партнеров по команде. Я чувствую, что меня очень любят здесь. Но кто знает, что случится в будущем", — сообщил Регилон Marca.