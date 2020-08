Светская хроника за пятницу

Тиаго Алькантата рвется в "Ливерпуль". Джесси Лингард доступен для трансфера. Джон Терри может возглавить "Борнмут". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Защитник "Баварии" Джером Боатенг не исключает свое возвращение в Премьер-Лигу, где ему довелось поиграть за "Манчестер Сити". (The Guardian)



Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантата хочет выступать за "Ливерпуль". (Kicker)



В "Ливерпуле" недовольны поведением агента Ллойда Келли и потому не будут покупать защитника "Борнмута". (The Athletic)



"Манчестер Юнайтед" готов выслушать предложения насчет плеймейкера Джесси Лингарда. (The Guardian)



"Челси" не будет препятствовать переходу полузащитника Жоржиньо в "Ювентус". (The Telegraph)



"Вест Хэм" потребует от "Челси" минимум 65 миллионов фунтов за полузащитника Деклана Райса. (The Telegraph)



Пока у "Вест Хэма" нет никаких предложений насчет Райса. (Evening Standard)



"Арсенал" действительно является одним из клубов, заинтересованных в защитнике "Лилля" Габриэле. (Goal)



"Арсенал" решил отложить вопрос с арендой полузащитника Филиппе Коутиньо на позднюю стадию трансферного окна. (The Telegraph)



"Арсенал" и "Тоттенхэм" больше не заинтересованы в бывшем вингере "Борнмута" Райане Фрэйзере. (Daily Mail)



Договорившись о покупке полузащитника "Саутгемптона" Пьер-Эмиля Хейбьерга, теперь "Тоттенхэм" сосредоточится на нападающем "Борнмута" Каллуме Уилсоне. (Daily Express)



"Барселона" собирается предложить 36 млн. фунтов за защитника "Лестера" Чаглара Сеюнджю. (NTV Spor)



"Лидсу" нужен вингер "Брентфорда" Саид Бенрахма. (The Telegraph)



"Астон Вилла" готова заплатить "Брентфорду" 38 млн. фунтов за Бенрахму и Олли Уоткинса. (The Sun)



"Лидс", "Астон Вилла" и "Ньюкасл" поспорят за вингера "Ливерпуля" Харри Уилсона, оцениваемого в 15 млн. фунтов. (The Sun)



"Лидс" собирается предложить 20 млн. фунтов за 22-летнего нападающего "Штутгарта" Николаса Гонсалеса. (Daily Mirror)



Левый защитник "Рейнджерс" Борна Баришич находится на радаре у "Лидса". (Football Insider)



Другое



Ассистент наставника "Астон Виллы" Джон Терри входит в шорт-лист на вакантную позицию главного тренера "Борнмута". (Metro)



Ряд игроков первой команды "Челси" недовольны своим главным тренером Фрэнком Лэмпардом. (Football Insider)



В этом сезоне "Арсенал" продал больше всего футболок с именем защитника Кирана Тирни. На втором месте Букайо Сака, а Пьер-Эмерик Обамеянг только третий. (The Sun)



Ассоциация профессиональных футболистов опасается, что из-за снижения зарплат в связи с коронавирусом игроки попадут под влияние людей, предлагающих заработать с помощью организации договорных матчей. (Daily Mail)



Выпустив Тедена Меджи против ЛАСКа в Лиге Европы^ главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер повторил державшийся 67 рекорд сэра Мэтта Басби по количеству дебютантов из собственной академии клуба за сезон — восемь. (Daily Mail)