"Юнайтед" был заинтересован в Аке

"Манчестер Юнайтед" был заинтересован в защитнике Натане Аке, прежде чем тот перешел в "Манчестер Сити".

В минувшую среду "Сити" завершил приобретение Аке у вылетевшего из Премьер-Лиги "Борнмута" по сделке стоимостью 41 миллион фунтов.



Главной угрозой к переезду Аке в "Сити" было принято считать "Челси", который обладал правом перебить любое предложение по Натану, но предпочел этим правом не пользоваться.



Однако Sky Sports утверждает, что в борьбу за 25-летнего мог вступить и "Юнайтед", но у "красных дьяволов" возникла проблема.



Дело в том, что большая часть трансферного бюджета "Юнайтед" зарезервирована под вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, и чтобы позволить себе еще и Аке, главному тренеру "дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру сперва бы пришлось продать ряд ненужных игроков, включая Маркоса Рохо.



Таким образом, "Сити" сработал слишком быстро, оформив трансфер Аке до того, как "Юнайтед" избавится от балласта.