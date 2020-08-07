"Вулверхэмптон" обыграл "Олимпиакос" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Одержав минимальную победу над "Олимпиакосом" благодаря голу Рауля Хименеса, "Вулверхэмптон" вышел на "Севилью" в четвертьфинале Лиги Европы.

Хозяева "Молинью" резво начали матч и уже на восьмой минуте заставили соперника ошибиться. Экс-игрок "Олимпиакоса" Даниэл Поденсе откровенно подставился под голкипера Бобби Аллена, а тот сфолил и дал Раулю Хименесу возможность открыть счет с назначенного пенальти — 1:0.



Пропустив, "Олимпиакос" активизировался и перехватил инициативу. Хороший момент имел Константинос Цимикас, однако голкипер "волков" Руй Патрисиу в прыжке отразил мяч.



На 28-й минуте гости разыграли быструю атаку, и Мохамед Камара при помощи рикошета поразил ворота Патрисиу. Однако система VAR определила, что делавший результативную передачу Юссеф Эль-Араби принимал мяч в офсайде. Красивый гол был отменен.



"Олимпиакос" слегка приуныл, но атаковать не перестал. Гости отметились еще парочкой ударов, однако неточно. В самой концовке тайма "Вулверхэмптон" ответил дальним выстрелом Рубена Невеша — Аллен выручил свою команду.



Второй тайм греческая команда начала неважно, но со временем все же начала оказывать некоторое давление — правда, при этом проваливаясь в обороне, но хозяева раз за разом отказывались этим пользоваться.



Гости могли сравнять счет на 81-й минуте, когда вышедший на замену Ахмед Хассан бил головой почти в упор, однако Патрисиу сыграл выше всяких похвал.



Концовка матча получилась нервной — "Вулверхэмптон" имел достаточно шансов, чтобы досрочно прикончить интригу. Тем не менее, задача была выполнена.



"Вулверхэмптон" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция) — 1:0 (1:0) по сумме двух матчей — 2:1



Гол: Хименес 8 (пен).



"Вулверхэмптон": Патрисиу, Боли, Коуди, Саисс, Хонни (Винагре 17), Невеш, Моутиньо, Дохерти, Поденсе (Дендонкер 71), Траоре (Жота 57), Хименес.



"Олимпиакос": Аллен, Эльабделлауи, Ба, Сиссе, Цимикас, Бухалакис (Фортунис 45), Камара (Хассан 65), Гильерме (Кафу 82), Вальбуэна, Масурас (Ранджелович 45), Эль-Араби.



Предупреждения: Моутиньо, Поденсе, Хименес — Цимиакас, Ба, Сиссе.