"Вулверхэмптон" обыграл "Олимпиакос" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Рауль Хименес Одержав минимальную победу над "Олимпиакосом" благодаря голу Рауля Хименеса, "Вулверхэмптон" вышел на "Севилью" в четвертьфинале Лиги Европы.

Хозяева "Молинью" резво начали матч и уже на восьмой минуте заставили соперника ошибиться. Экс-игрок "Олимпиакоса" Даниэл Поденсе откровенно подставился под голкипера Бобби Аллена, а тот сфолил и дал Раулю Хименесу возможность открыть счет с назначенного пенальти — 1:0.

Пропустив, "Олимпиакос" активизировался и перехватил инициативу. Хороший момент имел Константинос Цимикас, однако голкипер "волков" Руй Патрисиу в прыжке отразил мяч.

На 28-й минуте гости разыграли быструю атаку, и Мохамед Камара при помощи рикошета поразил ворота Патрисиу. Однако система VAR определила, что делавший результативную передачу Юссеф Эль-Араби принимал мяч в офсайде. Красивый гол был отменен.

"Олимпиакос" слегка приуныл, но атаковать не перестал. Гости отметились еще парочкой ударов, однако неточно. В самой концовке тайма "Вулверхэмптон" ответил дальним выстрелом Рубена Невеша — Аллен выручил свою команду.

Второй тайм греческая команда начала неважно, но со временем все же начала оказывать некоторое давление — правда, при этом проваливаясь в обороне, но хозяева раз за разом отказывались этим пользоваться.

Гости могли сравнять счет на 81-й минуте, когда вышедший на замену Ахмед Хассан бил головой почти в упор, однако Патрисиу сыграл выше всяких похвал.

Концовка матча получилась нервной — "Вулверхэмптон" имел достаточно шансов, чтобы досрочно прикончить интригу. Тем не менее, задача была выполнена.

"Вулверхэмптон" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция) — 1:0 (1:0) по сумме двух матчей — 2:1

Гол: Хименес 8 (пен).

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Боли, Коуди, Саисс, Хонни (Винагре 17), Невеш, Моутиньо, Дохерти, Поденсе (Дендонкер 71), Траоре (Жота 57), Хименес.

"Олимпиакос": Аллен, Эльабделлауи, Ба, Сиссе, Цимикас, Бухалакис (Фортунис 45), Камара (Хассан 65), Гильерме (Кафу 82), Вальбуэна, Масурас (Ранджелович 45), Эль-Араби.

Предупреждения: Моутиньо, Поденсе, Хименес — Цимиакас, Ба, Сиссе.


Метки Вулверхэмптон, Лига Европы, обзор матча, Олимпиакос

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2020 00:00

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  1. calvin-harris 07.08.2020 01:18 # calvin-harris
    Норм тащат Англию в еврокубках, молодцы)

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  2. warham 07.08.2020 01:10 # warham
    Не удивлюсь, если МЮ выплатил Санчесу 100 млн фунтов, чтобы досрочно завершить контракт.

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  3. van-dijk 07.08.2020 00:13 # van-dijk
    Удачи Вулвз в ЛЕ.

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  4. thegodfather 07.08.2020 00:11 # thegodfather
    норм греки отвозили волков
    но волки в 1/4, с чем и поздравляю
    но севилья наверное уже не простит.
    как и скюмов)

    финал интер-севилья)

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