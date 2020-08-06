Предложение "Шеффилд Юнайтед" по Рамсдейлу отклонено

"Борнмут" отклонил предложение "Шеффилд Юнайтед" о покупке голкипера Аарона Рамсдейла в размере свыше 12 миллионов фунтов.

На протяжении двух последних сезонов ворота "Шеффилд Юнайтед" защищал Дин Хендерсон, благодаря надежной игре которого "клинки" повысились в классе, а затем финишировали в верхней половине таблицы Премьер-Лиги.



Однако Хендерсон находился в Шеффилде лишь на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", своей игрой сделав большую заявку на возвращение в родительский клуб для конкуренции с Давидом Де Хеа.



Также Хендерсона связывают с переходом в "Челси", и на "Брамалл Лэйн", сообщает Sky Sports, не рассчитывают на продление аренды 23-летнего англичанина.



Своим новым первым номером главный тренер "клинков" Крис Уайлдер задумал сделать Рамсдейла, однако "Борнмут" отклонил стартовое предложение по Аарону, несмотря на свой вылет из Премьер-Лиги.



"Вишенки" чувствуют, что 22-летний Рамсдейл находится на той же стадии своей карьеры, что и Джордан Пикфорд в 2017 году, когда перешел в "Эвертон" за 25 млн. футов.



Добавим, что три года назад "Борнмут" приобрел Аарона как раз у "Шеффилд Юнайтед" за 1 млн. фунтов, однако за "клинков" англичанин успел сыграть лишь пару матчей.