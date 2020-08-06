Предложение "Ливерпуля" по Джамалу Льюису отклонено
"Норвич" ответил отказом на предложение "Ливерпуля" в 10 миллионов фунтов о покупке левого защитника Джамала Льюиса.
Как сообщает Liverpool Echo, главный тренер "красных" Юрген Клопп видит в Льюисе идеального дублера для Энди Робертсона, оставшись под впечатлением от игры Джамала в его дебютном сезоне на уровне Премьер-Лиги.
"Ливерпуль" надеялся воспользоваться тем, что вылет из Премьер-Лиги заставит "канареек" устроить распродажу своих звезд, однако суммы 10 млн. фунтов оказалось недостаточно для приобретения 22-летнего североирладца.
"Норвич" рассчитывает выручить за Льюиса 20 млн. фунтов, но переговоры двух клубов продолжаются, и "Ливерпуль" попытается понизить цену, пообещав "канарейкам" долю с последующей перепродажи Джамала.
Сам Льюис осведомлен об интересе чемпионов Премьер-Лиги и с радостью бы поработал с Клоппом, несмотря на то, что его берут только на роль дублера.
06.08.2020 21:00
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Надо было предложить 8+ бонусы
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Откуда они 10 то наскребли?!
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Ля, какие жмоты эти владельцы
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11 и по рукам
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как акклиматизируется, матчей 20 за сезон вполне может проводить
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