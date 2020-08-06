Предложение "Ливерпуля" по Джамалу Льюису отклонено

"Норвич" ответил отказом на предложение "Ливерпуля" в 10 миллионов фунтов о покупке левого защитника Джамала Льюиса.

Как сообщает Liverpool Echo, главный тренер "красных" Юрген Клопп видит в Льюисе идеального дублера для Энди Робертсона, оставшись под впечатлением от игры Джамала в его дебютном сезоне на уровне Премьер-Лиги.



"Ливерпуль" надеялся воспользоваться тем, что вылет из Премьер-Лиги заставит "канареек" устроить распродажу своих звезд, однако суммы 10 млн. фунтов оказалось недостаточно для приобретения 22-летнего североирладца.



"Норвич" рассчитывает выручить за Льюиса 20 млн. фунтов, но переговоры двух клубов продолжаются, и "Ливерпуль" попытается понизить цену, пообещав "канарейкам" долю с последующей перепродажи Джамала.



Сам Льюис осведомлен об интересе чемпионов Премьер-Лиги и с радостью бы поработал с Клоппом, несмотря на то, что его берут только на роль дублера.