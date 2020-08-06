Предложение "Ливерпуля" по Джамалу Льюису отклонено

Джамал Льюис "Норвич" ответил отказом на предложение "Ливерпуля" в 10 миллионов фунтов о покупке левого защитника Джамала Льюиса.

Как сообщает Liverpool Echo, главный тренер "красных" Юрген Клопп видит в Льюисе идеального дублера для Энди Робертсона, оставшись под впечатлением от игры Джамала в его дебютном сезоне на уровне Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" надеялся воспользоваться тем, что вылет из Премьер-Лиги заставит "канареек" устроить распродажу своих звезд, однако суммы 10 млн. фунтов оказалось недостаточно для приобретения 22-летнего североирладца.

"Норвич" рассчитывает выручить за Льюиса 20 млн. фунтов, но переговоры двух клубов продолжаются, и "Ливерпуль" попытается понизить цену, пообещав "канарейкам" долю с последующей перепродажи Джамала.

Сам Льюис осведомлен об интересе чемпионов Премьер-Лиги и с радостью бы поработал с Клоппом, несмотря на то, что его берут только на роль дублера.


Метки Ливерпуль, Льюис, Норвич

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2020 21:00

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  1. largo-winch 06.08.2020 22:14 # largo-winch
    Надо было предложить 8+ бонусы

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  2. gerrard08 06.08.2020 21:57 # gerrard08
    Откуда они 10 то наскребли?!

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  3. januzaj00 06.08.2020 21:38 # januzaj00
    Ля, какие жмоты эти владельцы

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  4. b84 06.08.2020 21:23 # b84
    11 и по рукам

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  5. liverfun 06.08.2020 21:06 # liverfun
    как акклиматизируется, матчей 20 за сезон вполне может проводить

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