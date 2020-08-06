"Сити" назвал "Барселоне" цену за Гарсию
"Барселоне" придется заплатить до 30 миллионов фунтов, чтобы вернуть из "Манчестер Сити" своего воспитанника Эрика Гарсию.
На своей пресс-конференции в четверг главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что Гарсия отказался от продления своего истекающего в следующем году контракта.
Гвардиола дал ясно понять, что Эрик хочет выступать за "Барселону", которую 19-летний испанец покинул в 2017 году игроком академии.
Как сообщают The Independent и Evening Standard, клуб с "Этихад" уже озвучил "Барселоне" цену за юного защитника. Каталонцам нужно заплатить 20 млн. фунтов фунтов сразу, а еще 10 млн. предусмотреть в виде бонусов.
Несмотря на эту ситуацию, Гвардиола по-прежнему помышляет о том, чтобы выпустить Гарсию в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала" в субботу.
На "Этихад" еще в полной мере не смирились с уходом Гарсии, но если Эрик так и не передумает, "Барселоне" придется заплатить полную цену.
06.08.2020 20:00
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Норм Пеп дал пиздюку понять что он никто!
КОРОЛЬ!!!
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