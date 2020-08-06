Обамеянг договорился с "Арсеналом" о новом контракте
"Арсенал" заручился согласием своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга заключить новый контракт.
Как известно, сейчас у Обамеянга уже идет последний год по действующему контракту, что ставит "Арсенал" в весьма затруднительное положение.
Тем не менее, свет в конце туннеля виден. Выход в Лигу Европы и увольнение 55 сотрудников дали лондонскому клубу возможность удовлетворить аппетиты габонского нападающего.
Как сообщает The Telegraph, сейчас "Арсенал" формирует окончательное предложение для 31-летнего Обамеянга, однако Пьер-Эмерик уже дал устное согласие, что заключит сделку.
Ожидается, что Обамеянг свяжет свое будущее с "канонирами" до 2023 года и увеличит свою зарплату за пределы 250 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы.
06.08.2020 19:00
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Да, ради этого уволили 55 человек, которым в отличие от футболистов надо как-то кормить семьи и для них это была единственная работа и средство к существованию. Выроды просто.
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Я всё таки думал, что Барселона его подпишет.
Пару топовых за 20 млн он способен отыграть.
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в Шпорах Моур с Кейном, в Арсенале Артета с Обамой, знамо, Челси и МЮ мимо 4ки в новом сезоне.
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Челси мало того, что проиграли финал, так еще и усилили Арсенал продлив им Обамеянга.
завтра еще Бавария устроит фейерверк в Мюнхене
мда, полный капстец.
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Какой то лох безамбициозный , ну да ладно. Арсеналу грац
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Еее, финал против середняка-выскочку предопределил это))
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