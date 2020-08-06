Обамеянг договорился с "Арсеналом" о новом контракте

"Арсенал" заручился согласием своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга заключить новый контракт.

Как известно, сейчас у Обамеянга уже идет последний год по действующему контракту, что ставит "Арсенал" в весьма затруднительное положение.



Тем не менее, свет в конце туннеля виден. Выход в Лигу Европы и увольнение 55 сотрудников дали лондонскому клубу возможность удовлетворить аппетиты габонского нападающего.



Как сообщает The Telegraph, сейчас "Арсенал" формирует окончательное предложение для 31-летнего Обамеянга, однако Пьер-Эмерик уже дал устное согласие, что заключит сделку.



Ожидается, что Обамеянг свяжет свое будущее с "канонирами" до 2023 года и увеличит свою зарплату за пределы 250 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы.