Обамеянг договорился с "Арсеналом" о новом контракте

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" заручился согласием своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга заключить новый контракт.

Как известно, сейчас у Обамеянга уже идет последний год по действующему контракту, что ставит "Арсенал" в весьма затруднительное положение.

Тем не менее, свет в конце туннеля виден. Выход в Лигу Европы и увольнение 55 сотрудников дали лондонскому клубу возможность удовлетворить аппетиты габонского нападающего.

Как сообщает The Telegraph, сейчас "Арсенал" формирует окончательное предложение для 31-летнего Обамеянга, однако Пьер-Эмерик уже дал устное согласие, что заключит сделку.

Ожидается, что Обамеянг свяжет свое будущее с "канонирами" до 2023 года и увеличит свою зарплату за пределы 250 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы.


Метки Арсенал, контракты, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2020 19:00

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  1. superglor 06.08.2020 19:54 # superglor
    Да, ради этого уволили 55 человек, которым в отличие от футболистов надо как-то кормить семьи и для них это была единственная работа и средство к существованию. Выроды просто.

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  2. liverpool888 06.08.2020 19:35 # liverpool888
    Я всё таки думал, что Барселона его подпишет.
    Пару топовых за 20 млн он способен отыграть.

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  3. alexomck 06.08.2020 19:15 # alexomck
    в Шпорах Моур с Кейном, в Арсенале Артета с Обамой, знамо, Челси и МЮ мимо 4ки в новом сезоне.

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  4. largo-winch 06.08.2020 19:15 # largo-winch
    Челси мало того, что проиграли финал, так еще и усилили Арсенал продлив им Обамеянга.
    завтра еще Бавария устроит фейерверк в Мюнхене
    мда, полный капстец.

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  5. rap-woiska 06.08.2020 19:13 # rap-woiska
    Какой то лох безамбициозный , ну да ладно. Арсеналу грац

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  6. kanoniru-poker 06.08.2020 19:05 # kanoniru-poker
    Еее, финал против середняка-выскочку предопределил это))

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