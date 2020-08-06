"Лацио" уверен в успехе переговоров с Давидом Сильвой

Давид Сильва "Лацио" уверен, что сможет договориться с полузащитником Давидом Сильвой, покидающим "Манчестер Сити" свободным агентом.

За 10 лет в "Сити" Сильва выиграл 11 больших трофеев и к ним все еще может присовокупить Лигу Чемпионов, выступлением в которой Давид завершит свою английскую карьеру.

По информации Sky Sports, переговоры "Лацио" и Сильвы проходят непросто, однако в Риме уверены в положительном исходе.

Итальянское издание Tuttosport добавляет, что квалифицировавшийся в Лигу Чемпионов "Лацио" манит 34-летнего испанца зарплатой в 52 тысячи фунтов в неделю, собственным самолетом и роскошным домом в сердце Рима. При этом в "Сити" Давид получает 220 тыс. фунтов каждые семь дней.


Метки Лацио, Манчестер Сити, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2020 18:00

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  1. b84 06.08.2020 18:46 # b84
    34.5 года, кому ты нужен? В Зенит разве что или Китай

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  2. gerrard08 06.08.2020 18:02 # gerrard08
    Зп не потянут. Ему бы в псж или юве.

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