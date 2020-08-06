"Лацио" уверен в успехе переговоров с Давидом Сильвой

"Лацио" уверен, что сможет договориться с полузащитником Давидом Сильвой, покидающим "Манчестер Сити" свободным агентом.

За 10 лет в "Сити" Сильва выиграл 11 больших трофеев и к ним все еще может присовокупить Лигу Чемпионов, выступлением в которой Давид завершит свою английскую карьеру.



По информации Sky Sports, переговоры "Лацио" и Сильвы проходят непросто, однако в Риме уверены в положительном исходе.



Итальянское издание Tuttosport добавляет, что квалифицировавшийся в Лигу Чемпионов "Лацио" манит 34-летнего испанца зарплатой в 52 тысячи фунтов в неделю, собственным самолетом и роскошным домом в сердце Рима. При этом в "Сити" Давид получает 220 тыс. фунтов каждые семь дней.