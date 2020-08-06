Анонс матча "Вулверхэмптон" — "Олимпиакос"

В четверг вечером "Вулверхэмптон" попытается преодолеть сопротивление "Олимпиакоса" и составить "Манчестер Юнайтед" компанию в 1/4 финала Лиги Европы.

В марте, перед самой остановкой сезона из-за пандемии коронавируса, "волки" сыграли в Афинах вничью 1:1, так что выездной гол является их небольшим, но все же преимуществом перед ответной встречей.



За прошедшие с тех пор пять месяцев команда Нуну Эшпириту Санту доиграла сезон Премьер-Лиги и пришла к финишу только седьмой, а значит в Лигу Европы на будущий год не попадет — но все еще может попасть в Лигу Чемпионов, если завоюет второй по значимости европейский трофей.



- Это будет всего лишь вторая встреча "Вулверхэмптона" и "Олимпиакоса". Первая состоялась как раз в марте.



- Последний раз "волки" достигали четвертьфинала европейского турнира в 1972 году, и то был Кубок УЕФА. Тогда клуб с "Молинью" в итоге добрался до финала, где уступил "Тоттенхэму".



- В предыдущем раунде "Олимпиакос" уже выбил одну английскую команду, шокировав "Арсенал".



- Для "Олимпиакоса" этот четвертьфинал может стать первым в Европе с сезона Лиги Чемпионов 1998/99.



- "Вулверхэмптон" забивал во всех своих восьми матчах Лиги Европы после поражения 0:1 от "Браги" в первом туре группового этапа.



- Вингер "волков" Диогу Жота оформил два хет-трика в двух последних домашних матчах Лиги Европы — против "Бешикташа" и "Эспаньола".



У "Вулверхэмптона" нет проблем с травмами или дисквалификациями. Защитник Конор Коуди сыграл каждую минуту каждого матча "волков" в Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиге Европы в этом сезоне, стартовавшем для команды Нуну еще 25 июля 2019.



Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

"Вулверхэмптон" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция). Первый матч — 1:1

Вулверхэмптон. Стадион "Молинью". 22:00 Онлайн-трансляция