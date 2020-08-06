Эрик Гарсия отказался от нового контракта с "Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник Эрик Гарсия отказался от нового контракта и хочет уйти из клуба.
В 2017 году Гарсия перебрался из академии "Барселоны" в "Сити", где добился большого прогресса — после возобновления сезона в июне Эрик и вовсе был основным игроком "горожан".
Однако регулярная игровая практика и похвалы со стороны Гвардиолы не убедили Гарсию продлить свой контракт, истекающий в следующем году.
По слухам, 19-летний испанец собирается вернуться в "Барселону", и Гвардиола отчаялся этому помешать.
"Он сообщил нам, что не хочет продлевать свой контракт с "Манчестер Сити".
"У него остается еще один год, и он не хочет продлевать свое пребывание здесь. Мы этого хотим, но он не хочет. Предполагаю, он хочет играть где-нибудь еще", — цитирует Гвардиолу The Independent.
06.08.2020 16:30
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Бля ахахахахаха
На эту помойку все ссут и срут
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КОРОЛИ!!!
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Заебись замену взяли Аке, вместо этого путалонского хуесоса!
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Норм ребята сверху перекличку устроили.
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Pidaras
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хуесос
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