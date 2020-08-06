Эрик Гарсия отказался от нового контракта с "Сити"

Эрик Гарсия Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник Эрик Гарсия отказался от нового контракта и хочет уйти из клуба.

В 2017 году Гарсия перебрался из академии "Барселоны" в "Сити", где добился большого прогресса — после возобновления сезона в июне Эрик и вовсе был основным игроком "горожан".

Однако регулярная игровая практика и похвалы со стороны Гвардиолы не убедили Гарсию продлить свой контракт, истекающий в следующем году.

По слухам, 19-летний испанец собирается вернуться в "Барселону", и Гвардиола отчаялся этому помешать.

"Он сообщил нам, что не хочет продлевать свой контракт с "Манчестер Сити".

"У него остается еще один год, и он не хочет продлевать свое пребывание здесь. Мы этого хотим, но он не хочет. Предполагаю, он хочет играть где-нибудь еще", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Барселона, Гарсия, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2020 16:30

Количество просмотров Просмотров: 739

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  1. mikkiynwa 06.08.2020 17:14 # mikkiynwa
    Бля ахахахахаха
    На эту помойку все ссут и срут

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  2. largo-winch 06.08.2020 17:03 # largo-winch
    КОРОЛИ!!!

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  3. scholes22 06.08.2020 16:49 # scholes22
    Заебись замену взяли Аке, вместо этого путалонского хуесоса!

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  4. trent 06.08.2020 16:47 # trent
    Норм ребята сверху перекличку устроили.

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  5. scholes22 06.08.2020 16:41 # scholes22
    Pidaras

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  6. kler 06.08.2020 16:41 # kler
    хуесос

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