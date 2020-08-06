Эрик Гарсия отказался от нового контракта с "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник Эрик Гарсия отказался от нового контракта и хочет уйти из клуба.

В 2017 году Гарсия перебрался из академии "Барселоны" в "Сити", где добился большого прогресса — после возобновления сезона в июне Эрик и вовсе был основным игроком "горожан".



Однако регулярная игровая практика и похвалы со стороны Гвардиолы не убедили Гарсию продлить свой контракт, истекающий в следующем году.



По слухам, 19-летний испанец собирается вернуться в "Барселону", и Гвардиола отчаялся этому помешать.



"Он сообщил нам, что не хочет продлевать свой контракт с "Манчестер Сити".



"У него остается еще один год, и он не хочет продлевать свое пребывание здесь. Мы этого хотим, но он не хочет. Предполагаю, он хочет играть где-нибудь еще", — цитирует Гвардиолу The Independent.