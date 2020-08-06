"Тоттенхэм" подтвердил назначение Кинга ассистентом Моуриньо
"Тоттенхэм" официально подтвердил назначение своего бывшего капитана Ледли Кинга на должность ассистента главного тренера.
В прошлом месяце наставник "шпор" Жозе Моуриньо отпустил из своего штаба 63-летнего Рикарду Формозинью, решив заполнить образовавшуюся пустоту молодым специалистом, имеющим связь с клубом.
На эту роль идеально подошел 39-летний Кинг, который за 13 лет своей игровой карьеры в "Тоттенхэме" провел 323 матча и в 2008 году завоевал Кубок Лиги — последний на данный момент трофей для лондонского клуба.
Из-за хронических проблем с коленями Кинг повесил бутсы на гвоздь в 2012 году и с тех пор являлся представителем "Тоттенхэма".
"Пока мы продолжаем подготовку к новому сезону, я крайне доволен приветствовать Ледли в нашем коллективе".
"Он тесно связан с этим футбольным клубом, а фанаты ценят то, что он сделал для "шпор" на поле и за его пределами".
"У нас сложились хорошие отношения за мое время в клубе, и мы надеемся использовать его опыт и чутье для поддержания той работы, которую мы проделываем с командой", — сообщил Моуриньо.
06.08.2020 16:00
Просмотров: 447
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Личный раб особенного
(ответить)
Легенда Тоттенхэма, великий футболист, великий человек! Я безумно счастлив этим событием и буду рад видеть его постоянно с командой, он придаст безумную мотивацию!
COYS!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий