Клубы Премьер-Лиги проголосовали против пяти замен

Замена Клубы Премьер-Лиги проголосовали против продления правила о пяти заменах на следующий сезон.

Когда сезон Премьер-Лиги 2019/20 был возобновлен в июне, команды получили возможность делать до пяти замен за матч вместо привычных трех.

Эта временная мера, призванная помочь футболу прийти в себя после коронавирусной паузы, получила хорошие отзывы, и недавно Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) дал национальным федерациям и лигам право самим решить, будет ли нововведение сохранено на сезон 2020/21.

Соответствующий вопрос был выставлен на голосование боссов клубов Премьер-Лиги в четверг, однако 11 из 20 высказались против пяти замен, сообщает The Telegraph.

Поскольку необходимый кворум составляет 14 голосов, в следующем сезоне Премьер-Лига вернется к привычным правилам — у каждой команды будет по 18 игроков в заявке, включая семерых на лавке, и только трое смогут выйти на замену.

Среди тех, кто проголосовал против пяти замен, оказались все трое новичков: "Лидс", "Вест Бромвич" и "Фулхэм".


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2020 15:35

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  1. chr1s8rown 06.08.2020 17:06 # chr1s8rown
    Обидели пипа.
    Он б выпустил 40 милионных лавчных наемников

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  2. xah 06.08.2020 16:41 # xah
    Эпидемия травм ждет нас такими темпами

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  3. mancunia-planet 06.08.2020 16:12 # mancunia-planet
    Прекрасно

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  4. gameboy 06.08.2020 16:08 # gameboy
    Логично, футбол был бы уже не торт.

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  5. jurgenklopp1892 06.08.2020 15:44 # jurgenklopp1892
    Правельно...херня какая-то

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