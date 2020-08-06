Клубы Премьер-Лиги проголосовали против пяти замен
Клубы Премьер-Лиги проголосовали против продления правила о пяти заменах на следующий сезон.
Когда сезон Премьер-Лиги 2019/20 был возобновлен в июне, команды получили возможность делать до пяти замен за матч вместо привычных трех.
Эта временная мера, призванная помочь футболу прийти в себя после коронавирусной паузы, получила хорошие отзывы, и недавно Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) дал национальным федерациям и лигам право самим решить, будет ли нововведение сохранено на сезон 2020/21.
Соответствующий вопрос был выставлен на голосование боссов клубов Премьер-Лиги в четверг, однако 11 из 20 высказались против пяти замен, сообщает The Telegraph.
Поскольку необходимый кворум составляет 14 голосов, в следующем сезоне Премьер-Лига вернется к привычным правилам — у каждой команды будет по 18 игроков в заявке, включая семерых на лавке, и только трое смогут выйти на замену.
Среди тех, кто проголосовал против пяти замен, оказались все трое новичков: "Лидс", "Вест Бромвич" и "Фулхэм".
06.08.2020 15:35
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Обидели пипа.
Он б выпустил 40 милионных лавчных наемников
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Эпидемия травм ждет нас такими темпами
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Прекрасно
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Логично, футбол был бы уже не торт.
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Правельно...херня какая-то
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