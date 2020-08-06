Виллиан согласился на переход в "Арсенал"

Вингер "Челси" Виллиан дал свое согласие на переход в "Арсенал" в статусе свободного агента.

Виллиан выступает за "Челси" с 2013 гола и был бы счастлив продлить свое пребывание на "Стэмфорд Бридж", однако боссы "синих" отказались удовлетворить его требование о трехлетнем контракте, несмотря на желание главного тренера Фрэнка Лэмпарда сохранить ветерана.



Зато это сделал "Арсенал", где нет такой строгой политики в отношении возрастных игроков. ESPN подтверждает, что Виллиан уже согласовал с "канонирами" контракт до 2023 года с зарплатой около 100 тысяч фунтов в неделю.



Ожидается, что этот трансфер будет официально подтвержден позже в августе, а субботним выездом к "Баварии" в рамках Лиги Чемпионов 31-летний бразилец завершит свою карьеру в "Челси".



Ради перехода в "Арсенал", где он воссоединится со своим бывшим партнером по "Челси" Давидом Луисом, Виллиан отверг интерес целого ряда клуба, включая "Эвертон", "Барселону" и "Интер Майами".