Виллиан согласился на переход в "Арсенал"
Вингер "Челси" Виллиан дал свое согласие на переход в "Арсенал" в статусе свободного агента.
Виллиан выступает за "Челси" с 2013 гола и был бы счастлив продлить свое пребывание на "Стэмфорд Бридж", однако боссы "синих" отказались удовлетворить его требование о трехлетнем контракте, несмотря на желание главного тренера Фрэнка Лэмпарда сохранить ветерана.
Зато это сделал "Арсенал", где нет такой строгой политики в отношении возрастных игроков. ESPN подтверждает, что Виллиан уже согласовал с "канонирами" контракт до 2023 года с зарплатой около 100 тысяч фунтов в неделю.
Ожидается, что этот трансфер будет официально подтвержден позже в августе, а субботним выездом к "Баварии" в рамках Лиги Чемпионов 31-летний бразилец завершит свою карьеру в "Челси".
Ради перехода в "Арсенал", где он воссоединится со своим бывшим партнером по "Челси" Давидом Луисом, Виллиан отверг интерес целого ряда клуба, включая "Эвертон", "Барселону" и "Интер Майами".
06.08.2020 15:00
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За трофеями пошёл, как Луис.
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Легенда теперь наша!
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Бедняга, согласился на понижение зп, только бы свалить из синей помойки
еехехех
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вот же он лох е6ать
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Аснл с покупкой игрока, который отказался от контракта на 2 года с зп 150к, но согласился на трехлетний с 100к, искренне считая, что заработает больше)
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Хорошо, что не в Тоттенхэм, самое место ему в Арсенале
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Новые пенсы)
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