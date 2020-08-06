Виллиан согласился на переход в "Арсенал"

Виллиан Вингер "Челси" Виллиан дал свое согласие на переход в "Арсенал" в статусе свободного агента.

Виллиан выступает за "Челси" с 2013 гола и был бы счастлив продлить свое пребывание на "Стэмфорд Бридж", однако боссы "синих" отказались удовлетворить его требование о трехлетнем контракте, несмотря на желание главного тренера Фрэнка Лэмпарда сохранить ветерана.

Зато это сделал "Арсенал", где нет такой строгой политики в отношении возрастных игроков. ESPN подтверждает, что Виллиан уже согласовал с "канонирами" контракт до 2023 года с зарплатой около 100 тысяч фунтов в неделю.

Ожидается, что этот трансфер будет официально подтвержден позже в августе, а субботним выездом к "Баварии" в рамках Лиги Чемпионов 31-летний бразилец завершит свою карьеру в "Челси".

Ради перехода в "Арсенал", где он воссоединится со своим бывшим партнером по "Челси" Давидом Луисом, Виллиан отверг интерес целого ряда клуба, включая "Эвертон", "Барселону" и "Интер Майами".


Метки Арсенал, Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 882

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  1. van-dijk 06.08.2020 15:33 # van-dijk
    За трофеями пошёл, как Луис.

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  2. royal-arsenal 06.08.2020 15:28 # royal-arsenal
    Легенда теперь наша!

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  3. unclearness 06.08.2020 15:18 # unclearness
    Бедняга, согласился на понижение зп, только бы свалить из синей помойки
    еехехех

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  4. j-silver 06.08.2020 15:08 # j-silver
    вот же он лох е6ать

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  5. m-ballack 06.08.2020 15:05 # m-ballack
    Аснл с покупкой игрока, который отказался от контракта на 2 года с зп 150к, но согласился на трехлетний с 100к, искренне считая, что заработает больше)

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  6. ermenileribneler 06.08.2020 15:05 # ermenileribneler
    Хорошо, что не в Тоттенхэм, самое место ему в Арсенале

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  7. m-ballack 06.08.2020 15:02 # m-ballack
    Новые пенсы)

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