Санчес свободным агентом перешел в "Интер"

Нападающий Алексис Санчес воссоединился с "Интером", заключив контракт на три года.

Как и было обещано накануне, "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Санчесом, и тот свободным агентом вернулся в "Интер", который изначально взял его в аренду в августе 2019.



Алексис в великолепной форме вернулся после карантина, что и убедило "Интер" заключить постоянный контракт с 31-летним чилийцем, забившим четыре гола в 29 матчах за команду Антонио Конте во всех турнирах.



За "Юнайтед" Санчес сыграл 45 матчей после своего перехода из "Арсенала" в январе 2018, забив всего пять голов. Зарплата Алексиса на "Олд Траффорд" составляла 560 тысяч фунтов в неделю.



Предполагается, что "красные дьяволы" выплатили экс-игроку "Барселоны" солидную компенсацию за досрочное прекращение контракта, который должен был истечь в 2022 году.