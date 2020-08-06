Санчес свободным агентом перешел в "Интер"

Алексис Санчес Нападающий Алексис Санчес воссоединился с "Интером", заключив контракт на три года.

Как и было обещано накануне, "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Санчесом, и тот свободным агентом вернулся в "Интер", который изначально взял его в аренду в августе 2019.

Алексис в великолепной форме вернулся после карантина, что и убедило "Интер" заключить постоянный контракт с 31-летним чилийцем, забившим четыре гола в 29 матчах за команду Антонио Конте во всех турнирах.

За "Юнайтед" Санчес сыграл 45 матчей после своего перехода из "Арсенала" в январе 2018, забив всего пять голов. Зарплата Алексиса на "Олд Траффорд" составляла 560 тысяч фунтов в неделю.

Предполагается, что "красные дьяволы" выплатили экс-игроку "Барселоны" солидную компенсацию за досрочное прекращение контракта, который должен был истечь в 2022 году.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2020 14:00

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  1. contrario 06.08.2020 15:36 # contrario
    обобрал когда пришёл, обобрал когда был, обобрал когда ушёл.

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  2. gucuneinan 06.08.2020 14:48 # gucuneinan
    Мю снова самый богатый клуб в мире

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  3. shamrock 06.08.2020 14:40 # shamrock
    Столько пафоса было при подписании когда он на пианино играл лмао

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  4. charmk 06.08.2020 14:07 # charmk
    Зарплата составляла 560 тысяч фунтов в неделю.
    Можно было и посидеть ещё 2 года на лавке.
    :D

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