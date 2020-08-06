Санчес свободным агентом перешел в "Интер"
Нападающий Алексис Санчес воссоединился с "Интером", заключив контракт на три года.
Как и было обещано накануне, "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Санчесом, и тот свободным агентом вернулся в "Интер", который изначально взял его в аренду в августе 2019.
Алексис в великолепной форме вернулся после карантина, что и убедило "Интер" заключить постоянный контракт с 31-летним чилийцем, забившим четыре гола в 29 матчах за команду Антонио Конте во всех турнирах.
За "Юнайтед" Санчес сыграл 45 матчей после своего перехода из "Арсенала" в январе 2018, забив всего пять голов. Зарплата Алексиса на "Олд Траффорд" составляла 560 тысяч фунтов в неделю.
Предполагается, что "красные дьяволы" выплатили экс-игроку "Барселоны" солидную компенсацию за досрочное прекращение контракта, который должен был истечь в 2022 году.
06.08.2020 14:00
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Последние комментарии:
обобрал когда пришёл, обобрал когда был, обобрал когда ушёл.
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Мю снова самый богатый клуб в мире
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Столько пафоса было при подписании когда он на пианино играл лмао
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Зарплата составляла 560 тысяч фунтов в неделю.
Можно было и посидеть ещё 2 года на лавке.
:D
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