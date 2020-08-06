"Фулхэм" наградит Паркера улучшенным контрактом

Скотт Паркер Вернувшийся в Премьер-Лигу "Фулхэм" предложит новый контракт на улучшенных условиях своему главному тренеру Скотту Паркеру.

Завершив регулярный сезон Чемпионшипа на четвертой позиции, "Фулхэм" смог достичь финала плей-офф и одержать там победу над "Брентфордом" со счетом 1:2.

Таким образом, Паркеру удалось вернуть свой клуб в Премьер-Лигу после всего года отсутствия, и это огромное достижение для "дачников".

Прежде поработав ассистентом Славиши Йокановича и Клаудио Раньери, Паркер возглавил "Фулхэм" только в марте 2019 — за три месяца до вылета из Премьер-Лиги. Скотт не смог предотвратить понижение в классе, но так хорошо проявил себя в самостоятельной роли, что уже в мае 2019 заключил постоянный контракт.

Сейчас от того контракта остается год, однако Daily Express ожидает, что в ближайшие две недели руководство "Фулхэма" обсудит с Паркером новую сделку, благодаря которой зарплата экс-полузащитника вырастет с 3 до 5 млн. фунтов в год.


Метки контракты, Паркер, тренеры, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2020 13:00

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  1. lites 06.08.2020 13:36 # lites
    Нихуа себе зп

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  2. mendieta 06.08.2020 13:27 # mendieta
    Это когда главным тренерам аутсайдеров Премьер лиги стали выдавать контракт на 5 млн фунтов в год? Дичь какая то

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