"Фулхэм" наградит Паркера улучшенным контрактом

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Фулхэм" предложит новый контракт на улучшенных условиях своему главному тренеру Скотту Паркеру.

Завершив регулярный сезон Чемпионшипа на четвертой позиции, "Фулхэм" смог достичь финала плей-офф и одержать там победу над "Брентфордом" со счетом 1:2.



Таким образом, Паркеру удалось вернуть свой клуб в Премьер-Лигу после всего года отсутствия, и это огромное достижение для "дачников".



Прежде поработав ассистентом Славиши Йокановича и Клаудио Раньери, Паркер возглавил "Фулхэм" только в марте 2019 — за три месяца до вылета из Премьер-Лиги. Скотт не смог предотвратить понижение в классе, но так хорошо проявил себя в самостоятельной роли, что уже в мае 2019 заключил постоянный контракт.



Сейчас от того контракта остается год, однако Daily Express ожидает, что в ближайшие две недели руководство "Фулхэма" обсудит с Паркером новую сделку, благодаря которой зарплата экс-полузащитника вырастет с 3 до 5 млн. фунтов в год.