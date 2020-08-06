Сульшер: "Мы не увидели лучшей игры Санчеса"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил сожаление по поводу того, что "красные дьяволы" так и не увидели лучшего футбола в исполнении нападающего Алексиса Санчеса.

После победы 2:1 над ЛАСКом в Лиге Европы накануне Сульшер подтвердил пришедшую из Италии информацию о том, что "Юнайтед" расторг контракт с Санчесом, и тот теперь переходит свободным агентом в "Интер".



Оле Гуннар не сомневается в высоком мастерстве Алексиса и затрудняется объяснить провал 31-летнего чилийца в "Юнайтед".



"Я могу подтвердить, что у нас есть такая договоренность. Алексис наслаждался своим пребыванием в Италии".



"Он очень им ("Интеру") понравился, так что это хороший переход для него. Мы желаем ему всего наилучшего. Он игрок топ-уровня, и мы хотим, чтобы он играл в свой лучший футбол".



В силу каких-то причин мы не увидели лучшей игры Алексиса, но он является профессионалом топ-уровня, и мы просто желаем ему всего наилучшего", — цитирует Сульшера Sky Sports.