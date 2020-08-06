Сульшер: "Мы не увидели лучшей игры Санчеса"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил сожаление по поводу того, что "красные дьяволы" так и не увидели лучшего футбола в исполнении нападающего Алексиса Санчеса.
После победы 2:1 над ЛАСКом в Лиге Европы накануне Сульшер подтвердил пришедшую из Италии информацию о том, что "Юнайтед" расторг контракт с Санчесом, и тот теперь переходит свободным агентом в "Интер".
Оле Гуннар не сомневается в высоком мастерстве Алексиса и затрудняется объяснить провал 31-летнего чилийца в "Юнайтед".
"Я могу подтвердить, что у нас есть такая договоренность. Алексис наслаждался своим пребыванием в Италии".
"Он очень им ("Интеру") понравился, так что это хороший переход для него. Мы желаем ему всего наилучшего. Он игрок топ-уровня, и мы хотим, чтобы он играл в свой лучший футбол".
В силу каких-то причин мы не увидели лучшей игры Алексиса, но он является профессионалом топ-уровня, и мы просто желаем ему всего наилучшего", — цитирует Сульшера Sky Sports.
06.08.2020 12:00
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Последние комментарии:
Мне кажется, или все забыли его потрясающую игру на пианино?
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ССульшер, ну кого ты обманываешь?
Лучшая игра Санчеса как раз и была против МЮ, когда он в соло разъебал вашу помойку 3:0 еще до перерыва.
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гавном ты не был, но и до вершин не добрался. как Алексис
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