Сульшер: "Мы не увидели лучшей игры Санчеса"

Алексис Санчес Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил сожаление по поводу того, что "красные дьяволы" так и не увидели лучшего футбола в исполнении нападающего Алексиса Санчеса.

После победы 2:1 над ЛАСКом в Лиге Европы накануне Сульшер подтвердил пришедшую из Италии информацию о том, что "Юнайтед" расторг контракт с Санчесом, и тот теперь переходит свободным агентом в "Интер".

Оле Гуннар не сомневается в высоком мастерстве Алексиса и затрудняется объяснить провал 31-летнего чилийца в "Юнайтед".

"Я могу подтвердить, что у нас есть такая договоренность. Алексис наслаждался своим пребыванием в Италии".

"Он очень им ("Интеру") понравился, так что это хороший переход для него. Мы желаем ему всего наилучшего. Он игрок топ-уровня, и мы хотим, чтобы он играл в свой лучший футбол".

В силу каких-то причин мы не увидели лучшей игры Алексиса, но он является профессионалом топ-уровня, и мы просто желаем ему всего наилучшего", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. manutdfun 06.08.2020 13:20 # manutdfun
    Мне кажется, или все забыли его потрясающую игру на пианино?

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  2. gameboy 06.08.2020 13:09 # gameboy
    ССульшер, ну кого ты обманываешь?
    Лучшая игра Санчеса как раз и была против МЮ, когда он в соло разъебал вашу помойку 3:0 еще до перерыва.

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  3. largo-winch 06.08.2020 12:11 # largo-winch
    гавном ты не был, но и до вершин не добрался. как Алексис

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