Скоулз думает, что Сульшер собирается продать Лингарда и Фреда

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз предположил, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер собирается продать Джесси Лингарда и Фреда этим летом.

Накануне "Юнайтед" отпраздновал домашнюю победу 2:1 над ЛАСКом (7:1 по сумме двух матчей), достигнув 1/4 финала Лиги Европы.



Первый гол "дьяволов" в этом матче на себя записал именно Лингард, однако ни Джесси, ни Фреду не удалось провести на поле все 90 минут. Скоулз подозревает, что для обоих это было последнее появление на "Олд Траффорд" в качестве игроков МЮ.



"В последнее время Лингард был недостаточно хорош. Является ли он игроком стартового состава, с которым "Юнайтед" будет выигрывать лигу и большие трофеи? Не уверен в этом".



"Думается, сегодня была отличная возможность для Джесси и Фреда сыграть 90 минут, а когда Оле заменил их после часовой отсечки, я подумал, это признак того, что Оле собирается избавиться от них".



"Возможно, я совершенно ошибаюсь, но у меня есть такое предчувствие".



"Возможно, гол чуть придал Лингарду уверенности в себе, но нельзя сказать, что он провел отличный матч. Думаю, он ни при каких обстоятельствах не выйдет в старте в понедельник".



"Думаю, его замена стала своего рода намеком, и то же самое касается Фреда. Возможно, Оле помышляет о том, чтобы избавиться от этой пары", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.