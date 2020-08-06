Игроки "Сити" разделят бонус в 15 млн. фунтов, если выиграют Лигу Чемпионов

Игроки "Манчестер Сити" разделят бонус в размере около 15 миллионов фунтов, если завоюют трофей Лиги Чемпионов в этом сезоне.

Уже завтра "Сити" примет на своем поле "Реал", чтобы сыграть ответный матч 1/8 финала элитного европейского турнира. Первую встречу "горожане" выиграли со счетом 1:2, причем это случилось еще в феврале.



В случае положительного результата двухматчевого противостояния с новоиспеченными чемпионами Ла Лиги "Сити" забронирует себе билет в Лиссабон, где в рамках 1/4 финала сыграет против "Ювентуса" или "Лиона" 15 августа.



Если в итоги "горожане" достигнут назначенного на 23 августа финала и одержат в нем победу, индивидуальный бонус отдельных игроков команды Хосепа Гвардиолы — вроде Кевина Де Брюйне, Серхио Агуэро и Давида Сильвы — будет достигать 1 млн. фунтов.



Daily Mail подчеркивает, что у "Сити" нет какого-то "общего котла", который делится на всех в случае успеха — бонус каждого игрока индивидуален и прописан в контракте, и, например, за завоевание титула Премьер-Лиги это в основном около 400-750 тыс. фунтов.