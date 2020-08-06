Игроки "Сити" разделят бонус в 15 млн. фунтов, если выиграют Лигу Чемпионов

Кевин Де Брюйне Игроки "Манчестер Сити" разделят бонус в размере около 15 миллионов фунтов, если завоюют трофей Лиги Чемпионов в этом сезоне.

Уже завтра "Сити" примет на своем поле "Реал", чтобы сыграть ответный матч 1/8 финала элитного европейского турнира. Первую встречу "горожане" выиграли со счетом 1:2, причем это случилось еще в феврале.

В случае положительного результата двухматчевого противостояния с новоиспеченными чемпионами Ла Лиги "Сити" забронирует себе билет в Лиссабон, где в рамках 1/4 финала сыграет против "Ювентуса" или "Лиона" 15 августа.

Если в итоги "горожане" достигнут назначенного на 23 августа финала и одержат в нем победу, индивидуальный бонус отдельных игроков команды Хосепа Гвардиолы — вроде Кевина Де Брюйне, Серхио Агуэро и Давида Сильвы — будет достигать 1 млн. фунтов.

Daily Mail подчеркивает, что у "Сити" нет какого-то "общего котла", который делится на всех в случае успеха — бонус каждого игрока индивидуален и прописан в контракте, и, например, за завоевание титула Премьер-Лиги это в основном около 400-750 тыс. фунтов.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 605

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Последние комментарии:




  1. superperez101 06.08.2020 11:49 # superperez101
    залупу они разделят между собой
    лигу захотели щас

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  2. chr1s8rown 06.08.2020 11:06 # chr1s8rown
    Наемники

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  3. stevens 06.08.2020 10:33 # stevens
    *Игроки "Срити" отсосут по 15 членов каждый, если выиграют Лигу Чемпионов.Пользователь получил предупреждение

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  4. largo-winch 06.08.2020 10:23 # largo-winch
    хорошая мотивация.

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  5. bangladesh 06.08.2020 10:19 # bangladesh
    все прекрасно понимают что этого не произойдет))













    0 финалов

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  6. geronimo 06.08.2020 10:02 # geronimo
    Не разделят)

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